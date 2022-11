Halloween a Roma, polizia in discoteche e night club: controllate 600 persone e 60 auto, un arresto Controlli straordinari della Polizia di Stato nei luoghi della movida e dei veglioni di Halloween. Un uomo arrestato per rapina impropria.

A cura di Pierluigi Frattasi

Roma blindata per la notte di Halloween, frequentata da tantissimi giovani per i veglioni. La Polizia di Stato ha effettuato controlli straordinari nelle aree della movida della Capitale e della provincia. Controllati 575 persone, delle quali 220 straniere, e 63 veicoli. Sono 5 gli esercizi commerciali controllati, 5 anche le contravvenzioni elevate per violazione del Codice della Strada. Mentre due persone sono state sanzionate per violazione del regolamento di Polizia Urbana. Un uomo è stato arrestato per rapina impropria.

Controlli in discoteche e locali notturni

I controlli si sono svolti nella notte tra lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre la Questura di Roma, in ottemperanza alle indicazioni del Comitato dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, ha intensificato i controlli in occasione dei festeggiamenti di Halloween. Per l’occasione i servizi di controllo oltre ad essere finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati in generale, al contrasto della mala movida ed al controllo della somministrazione e del consumo di bevande alcoliche, sono stati diretti a garantire il regolare svolgimento dei festeggiamenti, prestando particolare attenzione alle aree caratterizzate da consistente afflusso di giovani, presso le discoteche e i locali notturni della capitale e della provincia.

Arrestato un uomo per rapina

Durante l’espletamento dei servizi gli uomini del Commissariato San Lorenzo hanno arrestato un cittadino di origini camerunensi per rapina impropria. Non sono state riscontrate particolari criticità di ordine pubblico e sicurezza pubblica. Monitorata la regolare chiusura dei minimarket alle ore 22:00 e l’attività di somministrazione di alcolici d’asporto nel rispetto degli orari consentiti dal Regolamento di Polizia Urbana.

È stato predisposto un significativo dispositivo interforze costituito, oltre che dal personale della Polizia di Stato coinvolto per competenza territoriale, dal personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Polizia di Stato, dagli agenti del Reparto Mobile, dagli uomini della Polizia Ferroviaria, da un’ unità Cinofila, dagli agenti dell’Ufficio Immigrazione, dagli uomini dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Roma Capitale, nelle zone di Ponte Milvio, Fidene-Serpentara, San Lorenzo e nell’area della stazione Termini.