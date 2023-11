“Hai comprato le sigarette della marca sbagliata”, minaccia e picchia la compagna: arrestato 45enne Una volta l’ha maltrattata perché, in quanto disoccupata, non riusciva a contribuire alle spese domestiche. La picchiava e la minacciava spesso, così la donna ha sporto denuncia.

"Hai sbagliato marca di sigarette", gliele avrebbe lanciate addosso prima di costringerla ad uscire per comprargliele di nuove, stavolta della marca corretta. È successo a Roma, nella zona di San Giovanni, dove la polizia ha arrestato, con la misura del braccialetto elettronico, l'uomo, un quarantacinquenne campano, a seguito della denuncia presentata dalla donna, da tempo vittima di maltrattamenti. Secondo il suo racconto agli inquirenti, il compagno la minacciava di morte e la picchiava spesso, sempre per futili motivi.

I maltrattamenti

Da tempo l'uomo, un quarantacinquenne di origine campana, maltrattava la compagna. Non solo l'episodio delle sigarette, in cui l'aveva costretta ad uscire nuovamente per comprare quelle della marca giusta, ma anche percosse e minacce frequenti. Una volta, l'avrebbe maltrattata perché, essendo lei disoccupata, non contribuiva alle spese domestiche. Così, una volta sporta denuncia, i poliziotti del VII distretto San Giovanni, hanno dato il via a controlli approfonditi per verificare il racconto della donna.

L'arresto e il braccialetto elettronico

Dopo la denuncia, sono iniziate le indagini per verificare il racconto presentato alle forze dell'ordine dalla donna. A seguito di quanto emerso, il Tribunale ha disposto per il quarantacinquenne indagato l'allontanamento dall’abitazione familiare, il divieto di accedervi senza autorizzazione, quello di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla donna e quello di comunicare con lei. Si tratta ancora delle indagini preliminari, ma nel frattempo nei suoi confronti è scattata anche la misura cautelare con l'applicazione del braccialetto elettronico per controllarlo nei suoi spostamenti.