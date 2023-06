Ha un malore alla guida e si schianta contro una vetrina: donna di 72 anni soccorsa in codice rosso Ha perso il controllo dell’automobile a seguito di un malore e si è schiantata contro una vetrina a Vigna Clara: è successo nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 27 giugno.

A cura di Beatrice Tominic

Foto dal gruppo Facebook "Sei del Fleming e di Vigna Clara se…"

Si è schiantata con la sua auto contro la vetrina di una libreria dopo aver avuto un malore mentre si trovava alla guida. È successo nel primo pomeriggio di ieri, verso le ore 14, martedì 27 giugno 2023, nel quadrante di Roma nord, a Vigna Clara. La donna, una settantaduenne, stava guidando la sua Mini Countryman lungo le strade fra via di Vigna Stelluti e piazza dei Giuoci Delfici, quando si è schiantata contro la vetrina di una libreria della zona, frantumandola.

Sul posto, non appena allertati, sono arrivati gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del XV Gruppo Cassia che hanno immediatamente iniziato a svolgere i rilievi del caso e messo in sicurezza l'area. La donna, invece, è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso, in codice rosso.

Il malore alla guida

Oltre ai vigili urbani, sul posto si sono precipitati anche gli operatori del personale sanitario del 118 che hanno immediatamente provveduto a prendere in cura la donna, una cittadina italiana di 72 anni. L'ambulanza l'ha trasportata d'urgenza al pronto soccorso del policlinico Agostino Gemelli, a poco più di sei chilometri di distanza dal luogo in cui si è schiantata l'automobile della settantaduenne.

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un incidente autonomo: il sinistro sarebbe stato provocato da un malore improvviso della donna che, all'improvviso, ha perso il controllo del veicolo ed ha finito la sua corsa schiantandosi contro l'esercizio commerciale.

I danni sono stati ingenti, come si può vedere dalla foto in apertura: la vetrina, con la porta di ingresso, è stata ridotta in frantumi: sono ancora in corso accertamenti per verificare la stabilità dell'edificio.