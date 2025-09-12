Ha un malore al volante e si ferma con l’auto in mezzo alla strada: salvato dagli agenti

Paura questa mattina in via Merulana dove un’automobile è rimasta bloccata in avaria a causa del malore del conducente. Allertati i soccorsi, l’uomo è stato trasferito in ospedale.

L’intervento dei soccorsi.

Un'automobile ferma in mezzo al traffico che non accennava a muoversi. Paura in via Merulana a Roma nella mattinata di oggi, 12 settembre 2025. L'automobile si trovava in mezzo alla strada e, nonostante il semaforo fosse tornato verde, non riprendeva la marcia. Al volante un uomo di circa 35 anni che, come si sono accorti gli altri automobilisti dopo qualche colpo di clacson, si stava sentendo male. Ed è scattato l'allarme.

Auto in mezzo alla strada: automobilisti chiamano i soccorsi

La Volkswagen Tiguan non accennava a muoversi nonostante il semaforo verde. Era ferma in mezzo alla strada, nella centralissima Via Merulana. Il suv era chiuso dall'interno. Seduto alla guida un uomo di circa 35 anni che, come hanno notato gli altri automobilisti, stava visibilmente male, in preda alle convulsioni. Hanno lanciato immediatamente l'allarme e sul posto sono arrivati gli agenti di una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale del gruppo S.P.E., Sicurezza Pubblica Emergenziale, che si trovava nella zona, impegnata nei quotidiani controlli nella zona rossa del quartiere Esquilino.

Il salvataggio: come sta l'automobilista

I caschi bianchi sono intervenuti immediatamente e hanno prestato per primi i soccorsi. I caschi bianchi della Direzione Sicurezza Urbana hanno dovuto fare uso dell'apposito strumento in dotazione alle autopattuglie, per poter infrangere i vetri del veicolo e trasportare fuori il conducente, permettendo al personale sanitario di intervenire tempestivamente.

Gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118, una volta sul posto, hanno caricato l'uomo in ambulanza e lo hanno trasferito d'urgenza nel vicino ospedale San Giovanni Addolorata. Una volta raggiunta la struttura sanitaria e il pronto soccorso, le condizioni del trentacinquenne sono state valutate con un codice rosso.