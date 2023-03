Ha un infarto mentre gioca a calcetto: gli amici gli salvano la vita col defibrillatore Il racconto: “A un certo punto si è accasciato, ma non abbiamo perso tempo, tutti ci siamo prodigati”.

A cura di Enrico Tata

Gioca a calcetto con gli amici, ma all'improvviso si accascia sul campo a causa di un probabile infarto. Grazie al defibrillatore in dotazione al Futbol Orange, zona Villaggio Olimpico a Roma, l'anziano, 78 anni, si è salvato. La storia è riportata da Michele Galvani sul quotidiano il Messaggero. Attualmente l'uomo è ricoverato sotto osservazione all'ospedale Santo Spirito.

Un istruttore del circolo sportivo ha raccontato quanto accaduto al Messaggero: "A un certo punto si è accasciato, ma non abbiamo perso tempo, tutti ci siamo prodigati. Il ragazzo al desk ha portato su il defibrillatore, mentre io praticavo il massaggio cardiaco, con le compressioni. Ho montato le piastre e praticato le scariche". Dopo diverse scariche, l'uomo "è tornato lucido e non sembra aver riportato danni gravi. Per me era come morto, l'abbiamo riportato in vita". Dopo pochi minuti sono arrivati sul posto gli operatori sanitari del 118 che, come detto, hanno trasportato l'anziano giocatore al pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito. "Il personale della Rianimazione ci ha chiamati per farci i complimenti, ma senza il defibrillatore nella sede non saremmo mai riusciti a salvarlo".

"Dopo che ogni giorno le cronache ci informano di tragedie con persone decedute per arresto cardiaco, oggi siamo particolarmente felici nell’apprendere la notizia di una persona che è stata salvata grazie al tempestivo uso del defibrillatore, presente nella struttura sportiva del Futbol Orange nella zona del Villaggio Olimpico. E dobbiamo ringraziare gli “angeli della vita”, compagni della partita di calcetto di S.d.M. che si era accasciato a terra ed al quale tempestivamente gli sono state praticate le manovre di Rianimazione Cardio Polmonare prima dell’utilizzo dell’apparecchio salvavita", ha commentato l'episodio Francesco Figliomeni, responsabile nazionale delle politiche sociali di Fratelli d’Italia.