Ha un ictus sulla nave da crociera: uomo soccorso d’urgenza dalla Guardia costiera a Ponza

Un uomo è stato soccorso dalla guardia costiera di Ponza dopo essersi sentito male a bordo di una nave da crociera in viaggio da Amalfi a Civitavecchia. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe stato colpito da un ictus. Soccorso in un primo momento dal medico di bordo, che si è reso conto della gravità della situazione, è stato allertato immediatamente il Centro internazionale radio medico per richiedere l'evacuazione urgente. L'uomo, una volta arrivato nel porto, è stato prima sottoposto ad accertamenti dal personale sanitario del 118 e poi portato all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina con l'elisoccorso, dove è ancora ricoverato.

Il malore ieri sera a bordo della nave

L'uomo ha cominciato a sentirsi male ieri sera. Le persone che erano con lui si sono accorte immediatamente che la situazione era molto grave e si sono rivolte al medico di bordo. Quest'ultimo, dopo averlo visitato, si è reso conto dell'ictus in corso e ha immediatamente dato l'allarme per richiedere l'evacuazione urgente del paziente. La sala operativa della Direzione marittima di Civitavecchia ha indicato alla nave di dirigersi verso l'isola di Ponza, dove è stata raggiunta dalla motovedetta Cp2090 dell'Ufficio circondariale marittimo di Ponza, già in zona per svolgere attività di controllo ambientale.

L'uomo in ospedale con l'elisoccorso

Grazie alla collaborazione tra medico di bordo, Centro internazionale radio medico, la sala operativa di Civitavecchia e Guardia costiera, i soccorsi all'uomo sono stati tempestivi, un fattore necessario in caso di malori gravi come un ictus. Il trasbordo del paziente è avvenuto in sicurezza, permettendo un rapido trasferimento a terra e l'arrivo in ospedale con l'elisoccorso in tempi brevi.