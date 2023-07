Guidonia, lite condominiale per la musica troppo alta: gambizzato un 25enne Degli spari si sono uditi questa mattina in via Germania, a Marco Simone di Guidonia. Sul posto, i militari hanno trovato un ragazzo gravemente ferito a una gamba: trasportato in ospedale, non è in pericolo vita. Fermato l’aggressore, un vicino 37enne scappato subito dopo.

È stato svelato il giallo fino a poco fa ancora senza risposta: questa mattina a Marco Simone di Guidonia un ragazzo di 25 anni è stato gravemente ferito a una gamba con un colpo di pistola. La ragione dietro a un tale gesto? Il volume della musica troppo alto. Il giovane è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale Sandro Pertini in gravi condizioni, ma non sembrerebbe in pericolo di vita.

Gli spari questa mattina

Intorno alle 8 di questa mattina, domenica 30 luglio, i residenti di via Germania (a Marco Simone, frazione di Guidonia) sono stati svegliati da colpi di arma da fuoco. Numerose le segnalazioni ricevute dal 112: i carabinieri, giunti dopo poco sul posto, hanno trovato un giovane di 25 anni per strada in una pozza di sangue, ferito da un colpo di pistola alla gamba. Al momento dell’intervento di forze dell’ordine e personale sanitario il ragazzo era cosciente, ma aveva perso già molto sangue ed è stato immediatamente trasferito all’Ospedale Pertini in codice rosso. Il suo aggressore invece si era dileguato a bordo di un’auto.

La lite per il volume della musica troppo alto

Nelle prime ore di questa mattina si era parlato di un possibile agguato, un regolamento di conti per motivi legati alla droga. Ipotesi ormai smentita: si sarebbe infatti trattato di una lite condominiale degenerata in violenta aggressione. “È domenica mattina, la smetti di fare casino?” la miccia che avrebbe fatto esplodere la violenza: intorno alle 8 di questa mattina il vicino di casa del giovane si sarebbe lamentato dell’eccessivo rumore proveniente dal suo appartamento.

I due si sarebbe confrontati in strada e il litigio sarebbe presto sfociato in violenza, con il 37enne che ha aperto il fuoco colpendo il giovane a una gamba. L’aggressore è immediatamente scappato, ma è stato identificato dai carabinieri della compagnia di Tivoli grazie alle testimoniante raccolte e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato in seguito rintracciato e arrestato con l’accusa di tentato omicidio.