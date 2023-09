Guida un’auto rubata e causa un incidente in via Prenestina: arrestato un 31 enne L’uomo alla guida dell’auto non si è fermato al posto di blocco dei carabinieri: dopo un breve inseguimento è andato a sbattere contro un’altra auto. Dai controlli la sua vettura risulta essere stata rubata il 7 settembre.

A cura di Simone Matteis

Immagine di repertorio

Un uomo alla guida di un'auto rubata non si è fermato al posto di blocco ed è andato a sbattere contro un'altra vettura dal lato opposto della strada. È accaduto lo scorso mercoledì 13 settembre a Roma, in via Prenestina: il conducente ha ignorato l'alt della pattuglia dei carabinieri dando il via ad un breve inseguimento.

L'auto rubata pochi giorni prima

L'auto su cui viaggiava, infatti, è sbandata poco dopo ed ha urtato un'altra macchina che sopraggiungeva dal senso di marcia opposto, senza causare però gravi conseguenze. Gli agenti delle forze dell'ordine hanno quindi raggiunto l'uomo, identificandolo: si tratta di un cittadino di 31 anni, originario della Germania e residente a Roma. Insospettiti dal fatto che il guidatore non abbia rispettato l'ordine di fermarsi al posto di blocco, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno accertato che l'auto con a bordo il 31enne era stata rubata appena pochi giorni prima, lo scorso 7 settembre.

Il precedente per rapina e l'arresto a Regina Coeli

Proseguendo con le indagini, è risultato che lo stesso giorno della denuncia del furto della vettura l'uomo aveva commesso una rapina ai danni di una donna in via Torre Maura: stando alle ricostruzioni di quanto accaduto, il 31enne avrebbe aggredito la vittima strappandole una catenina e due bracciali d'oro per poi fuggire a bordo dell'auto che nel frattempo era sopraggiunta nel luogo dell'agguato: alla guida ci sarebbe stato un complice, sulla cui identità, però, i carabinieri stanno ancora indagando. Il gip del Tribunale di Roma ha convalidato l'arresto del 31enne, per il quale è stata confermata la custodia cautelare presso la Casa circondariale di Regina Coeli: il 31enne dovrà rispondere dei reati di rapina, resistenza a un pubblico ufficiale e riciclaggio.