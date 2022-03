Guerra in Ucraina, in un video il lancio di bombe carta contro l’ambascia della Bielorussia a Roma In un video rimbalzato in queste ore sui social network della propaganda russa e dalle pagine che sostengono la resistenza ucraina, si vede il lancio di bombe carta contro l’ambasciata della Bielorussia a Roma.

A cura di Valerio Renzi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il video prima è rimbalzato sui canali della propaganda pro Russia, che parlano di "attacco terroristico", da lì è finito su quelli della resistenza ucraina, con un segno ovviamente opposto. Da stanotte circola su Twitter. Instagram e Telegram un filmato di 47 secondi ripreso da una telecamere di sicurezza, che mostra il lancio di due bombe carta nel cortile dell'ambasciata della Bielorussia a Roma. Si vedono due uomini con il volto coperto e un cappuccio avvicinarsi all'inferriata che delimita il villino in via delle Alpi Apuane, nel quartiere di Montesacro, poi le due figure si portano dal lato opposto della strada, accendono i grossi petardi, caricano il braccio e li lanciano praticamente nello stesso momento. Passano pochi secondi e la telecamera trema per la deflagrazione.