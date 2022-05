Guasto tecnico, forti ritardi sulla Metro C di Roma Metro C fortemente rallentata a Roma a causa di un guasto tecnico.

A cura di Enrico Tata

Atac informa che questa mattina la Metro C di Roma "è attiva con forti ritardi su intera linea, tra Pantano e Alessandrino su entrambi i binari, tra Alessandrino e San Giovanni a binario unico. Necessario trasbordo ad Alessandrino Le attese dei treni destinazione San Giovanni possono prolungarsi.

Così si legge sul sito di Atac:

Una passeggera di un treno denuncia su Twitter: "Le porte non si sono aperte perché il treno non si è allineato alla banchina e abbiamo atteso mezz'ora rinchiusi l'intervento di un tecnico, dato che questa stazioni sono più deserte del deserto! Sicurezza e pronto intervento sono una priorità per Atac". La risposta dell'azienda: "Non risulta fermo di mezz'ora di un treno a porte chiuse. Il tecnico era sul posto ma per permettere al convoglio di ripartire ci vogliono alcuni minuti. La sicurezza su una linea ad automatismo integrale come la metro C non è mai in discussione".