Guardia di Finanza a casa di Francesco Totti, controlli fiscali all’ex Capitano della Roma Francesco Totti ha ricevuto una visita dalla Guardia di Finanza. I militari del Nucleo di polizia economico finanziaria stanno controllando la sua contabilità. Non c’è nulla di penale, si tratta di una semplice verifica.

La Guardia di Finanza ha fatto degli accertamenti a casa di Francesco Totti. Da quanto si apprende, lo specifichiamo, non si tratta di un'accusa di evasione nei confronti dell'ex calciatore, ma di un accertamento, un atto di verifica fiscale di natura amministrativa e non c'è nulla di penale.

Le informazioni raccolte in merito alla contabilità di Totti, specialmente per quanto riguarda le sponsorizzazioni, verranno valutate nelle prossime settimane. Al vaglio dei finanzieri ci sono i pagamenti ricevuti, che dovranno risultare regolari, così come il pagamento delle tasse.

Accertamenti fiscali a casa di Francesco Totti

Ad essere impegnati negli accertamenti nei confronti del ‘Pupone' sono i militari del Nucleo di polizia economico finanziaria, che sono intervenuti nell'abitazione dell'ex numero 10 alcuni giorni fa e hanno acquisito la documentazione necessaria, ora dovranno studiarla. Le Fiamme Gialle infatti svolgono periodici controlli anche campione specialmente su persone che appartengono al mondo dello spettacolo e dello sport, come appunto anche l'ex Capitano dell'As Roma.

Oltre ai vip di tv, cinema e musica a finire nella lente d'ingrandimento dei finanzieri sono anche gli influencer, che guadagnano denaro attraverso i social network, per buona parte anche grazie alla sponsorizzazione di prodotti inviati dai brand, ai quali decidono di fare pubblicità con il proprio volto e canali. Spesso a farlo sono anche gli stessi personaggi famosi, che si rivolgono al pubblico dei social network. Le verifiche sono in corso e l'esito della contabilità di Francesco Totti arriverà probabilmente tra settimane o mesi.