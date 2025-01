video suggerito

Gualtieri trascrive l'atto di nascita di una bimba con due mamme: "Doveroso" "È un adempimento che seguiamo scrupolosamente e lo facciamo con la gioia, in quanto consapevoli che questo atto è molto importante per le famiglie, per i loro figli, che si trovano ad avere i diritti che a loro spettano", ha dichiarato il sindaco Gualtieri.

A cura di Enrico Tata

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha firmato la trascrizione dell'atto di nascita estero di una bimba, figlia di una coppia composta da due mamme. Si tratta della prima trascrizione del 2025 nella Capitale e della decima dall'inizio della consiliatura. "Siamo molto contenti di inaugurare questa prima trascrizione del 2025. È un giusto e doveroso adempimento amministrativo che Roma sta facendo insieme a tanti altri Comuni italiani, confortati dalla giurisprudenza che ci ha dato ragione. Stiamo parlando in questo caso di un atto formalizzato all'estero da due mamme. Non c'è nessun profilo di illegittimità, e quindi a maggior ragione è doveroso, perché altrimenti sarebbe una privazione di diritti che invece spettano ai bambini, che sono cittadini e che hanno diritto a essere trattati come tutti i cittadini. Rifiutare la trascrizione sarebbe una violazione di un preciso dovere dell'amministrazione", ha dichiarato il primo cittadino.

"È un adempimento che seguiamo scrupolosamente e lo facciamo con la gioia, in quanto consapevoli che questo atto è molto importante per le famiglie, per i loro figli, che si trovano ad avere i diritti che a loro spettano. Siamo contenti e consapevoli che non dovrebbe essere considerata una cosa straordinaria, bensì una cosa normalissima", ha dichiarato ancora Gualtieri.

Alla cerimonia era presente anche Marilena Grassadonia, coordinatrice dell'ufficio diritti Lgbtqia+ di Roma Capiitale: "È un lavoro serio e costante che stiamo facendo con molta determinazione e molta gioia. Il riconoscimento dei piani diritti per la comunità Lgbtqia+ è un qualcosa di molto importante e come Roma Capitale stiamo facendo la nostra parte per quanto di nostra competenza. E quando si parla di bambini o adolescenti, la gioia è moltiplicata, perché proviamo a restituire serenità a persone che iniziano la loro vita. Ringrazio il sindaco Gualtieri e l'assessore Bugarini, che sta dando continuità a un'azione che avevamo già avviato all'inizio della consiliatura, e che conferma che siamo dalla parte giusta della storia e siamo consapevoli che il lavoro che stiamo facendo con le persone Lgbtqia+ della citta' e' un lavoro dovuto, ma anche importante e prezioso", ha concluso Grassadonia.

Sempre oggi il sindaco Gualtieri ha ricevuto il premio ‘Rainbow' per i diritti delle persone Lgbt. "Questo riconoscimento è la conferma che il lavoro che come ufficio Diritti Lgbt stiamo portando avanti, insieme a tutta l'amministrazione di Roma Capitale, è cosa preziosa e frutto di impegno serio e costante. Il premio di quest'anno arriva in particolare per le trascrizioni dei certificati di nascita esteri e per la sottoscrizione del protocollo di intesa per migliorare la presa in carico degli adolescenti in percorsi di affermazione di genere. Una motivazione che mi emoziona particolarmente e mi rende felice perche' mette al centro la cosa piu' importante, la serenità di bambini e adolescenti", ha detto Grassadonia.