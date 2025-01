video suggerito

Gualtieri spedisce i rifiuti di Roma a Guidonia, ma il sindaco risponde: "Non siamo la sua pattumiera" La dura risposta del sindaco di Guidonia all'ordinanza sui rifiuti del sindaco di Roma: "Gualtieri con la sua Ordinanza ha nuovamente calpestato la dignità e i diritti della nostra Comunità, dimostrandosi totalmente insensibile ai danni che un impianto non autorizzato, rimesso in funzione in spregio alla legge ambientale, arreca al territorio".

A cura di Enrico Tata

Roma ha bisogno di sbocchi immediati per i suoi rifiuti. Il rischio, altrimenti, è quello di andare in affanno in questi primi mesi di Giubileo. In qualità di commissario straordinario del governo per i rifiuti e il Giubileo di Roma, il sindaco Gualtieri ha firmato un'ordinanza in cui si stabilisce che per 45 giorni il Tmb di Guidonia funzionerà come sito di trasferenza per i rifiuti indifferenziati provenienti dalla raccolta nei quartieri a Nord Est della Capitale.

In altre parole, l'ordinanza consente ai camion dell'Ama di conferire l'immondizia a Guidonia per non più di 24 ore, massimo 48 ore nei fine settimana. Poi i rifiuti saranno trasportati verso impianti di Tmb e termovalorizzatori. Significa che all'interno dell'impianto non si farà alcun trattamento meccanico biologico di rifiuti, ma sarà utilizzato soltanto come deposito temporaneo".

"La decisione si è resa necessaria per evitare l'appesantimento del servizio di raccolta in alcuni quadranti della Capitale, già impegnata a ospitare il Giubileo della Speranza", fa sapere il Campidoglio. "Le operazioni di trasferenza inizieranno immediatamente perché l'ordinanza è immediatamente operativa ma durerà solo 45 giorni. Non c'è nessun trattamento, è solo trasferenza quindi sarà lì solo 24 ore prima di essere trasferito. Essendo un utilizzo molto limitato nel tempo, si userà una capienza di solo 13.500 tonnellate", ha dichiarato il sindaco Gualtieri.

Il provvedimento di Gualtieri, tuttavia, arriva dopo lo stop al Tmb imposto dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio. E la dura risposta all'ordinanza del sindaco di Guidonia, Mauro Lombardo, non si è fatta attendere: "Gualtieri con la sua Ordinanza ha nuovamente calpestato la dignità e i diritti della nostra Comunità, dimostrandosi totalmente insensibile ai danni che un impianto non autorizzato, rimesso in funzione in spregio alla legge ambientale, arreca al territorio".

"Anche se Gualtieri mi ha assicurato che tra 45 giorni richiuderà definitivamente, ancora una volta ribadisco che Guidonia Montecelio non è e non vuole essere la pattumiera di Roma. Ho chiesto di impugnare pure questa nuova Ordinanza anti-Guidonia e chiederne l'immediata sospensione dell'efficacia La battaglia legale continua e, come sempre, potrà contare sul grande supporto delle Associazioni che tutelano il territorio e dei cittadini".