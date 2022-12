Gualtieri ospite da Fiorello a Viva Rai2! riceve il ‘Cinghialino di bronzo’ Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ospite da Fiorello a Viva Rai2! riceve il “Cinghialino d’oro”. Poi conferma: “Termovalorizzatore si farà”.

A cura di Beatrice Tominic

Dalla puntata di oggi, martedì 6 dicembre

"Lo posso toccare?". Così Fiorello accoglie il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nella seconda puntata del programma mattutino di Viva Rai2!. Fuori è ancora buio quando il sindaco si mette seduto ai tavolini del programma di Fiorello: "C'erano tre buche, ci abbiamo messo sopra il glass e ora non si vedono più", ha ironizzato lo showman. "Avete fatto alla romanella, come non si dovrebbe fare. Ci si mette sopra una toppa, poi si rompe di nuovo".

Così, fra battute e canzoni alla chitarra, Gualtieri ha lanciato un nuovo piano buche per migliorare il manto stradale romano ed è tornato a parlare di termovalorizzatore. Non manca l'ironia sull'emergenza cinghiali nella capitale: "A Roma gli animali ci stanno bene: perché fare un bioparco chiuso quando si può lasciare libero?", ha detto al sindaco prima di consegnargli un premio creato per l'occasione, il Cinghialino d'Oro. E il primo cittadino, prima di andare, ha ricambiato con un altro omaggio: per Fiorello è arrivata una Lupetta di bronzo.

Gualtieri su termovalorizzatore e buche

Non poteva mancare una domanda sul termovalorizzatore che, ha confermato nuovamente Gualtieri, verrà realizzato presto: "Sarà fatto perché è una vergogna: Roma prima aveva una delle discariche più grandi d'Europa. Inquinava, è stata giustamente chiusa, ma poi non è stato fatto più niente. Noi produciamo rifiuti e li mandiamo in provincia di Roma, nel Lazio – ha spiegato il sindaco – E anche quelli che non lo vogliono capiranno che è la scelta migliore. I rifiuti vanno dentro e esce fuori energia e riscaldamento".

Poi ha imbracciato la chitarra e ha cantato Termovalorizzatore, canzone dei Romaskin, una band immaginaria creata unendo insieme sindaco ed ex sindaci della capitale ispirata dai Maneskin (così come la canzone stessa, sulle note di Beggin, famosa cover del quartetto romano).

Anche in relazione alla viabilità il sindaco di Roma ha le idee chiare: "Con le risorse che arriveranno a Roma per il giubileo del 2025, è in programma il rifacimento completo del manto stradale in profondità e modifiche alla viabilità in generale della capitale – ha spiegato a proposito del Piano buche – Abbiamo già iniziato: con Anas siamo lavorando su chilometri di strada ogni giorno".

La sfida con Beppe Sala

In apertura, in un altro dei momenti più esilaranti dell'incontro con Gualtieri, Fiorello gli ha chiesto di suonare alla chitarra, come già più volte i suoi concittadini e concittadine lo avevano visto fare, "O mia bela Madunina", come omaggio per il sindaco di Milano Beppe Sala. Nel corso della trasmissione è stato proprio lui, "Beppino" come lo ha chiamato affettuosamente Fiorello, ad inviare un video in cui ha assicurato che ricambierà presto con Roma Capoccia.