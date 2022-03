Gualtieri incontra la mamma di Riccardo: “Ha promesso riqualifica del parco dov’è morto mio figlio” Roberto Gualtieri ha incontrato in Campidoglio Daniela Salustri, la mamma di Riccardo Pica, il 15enne morto nel Parco della Madonnetta ad Acilia. Il sindaco ha spiegato che c’è un progetto per riqualificare la struttura sportiva.

A cura di Alessia Rabbai

"Sono tornata a nutrire la speranza che la morte di mio figlio non sia stata vana, che il parco venga presto riqualificato e riconsegnato ai cittadini". Sono le parole di Daniela Salustri, la mamma di Riccardo Pica, il quindicenne colto da un malore mentre veniva inseguito da un clochard con una spranga e morto nel Parco della Madonnetta ad Acilia. Daniela, dopo l'appello lanciato al sindaco di Roma tramite Fanpage.it, è stata invitata e ricevuta da Roberto Gualtieri. All'incontro, che si è svolto lo scorso giovedì 17 marzo in Campidoglio, hanno partecipato anche il papà di Riccardo e l'avvocato di parte civile della famiglia Pica, Roberto Maiorana. Il Campidoglio sta lavorando per arrivare in breve tempo alla riqualificazione del parco per risolvere dopo tanti anni una situazione di degrado.

"È stato un incontro inaspettato e gradito, sono rimasta soddisfatta del dialogo avuto con il sindaco, il quale si è mostrato molto empatico nei confronti della perdita che abbiamo subito, esprimendo parole di conforto su quanto accaduto a Riccardo e definendola una tragedia che non deve più succedere – ha raccontato a Fanpage.it Daniela Salustri – Ho avuto l'impressione che Gualtieri sia una persona che non parla se non ha la certezza di mantenere ciò che dice, quando ci siamo visti conosceva la storia di mio figlio e aveva già visitato il parco".

"L'incontro privato con Gualtieri è stato positivo, il sindaco ha manifestato l'interesse a voler investire dei soldi sul Parco della Madonnetta di Acilia, ci ha parlato di un progetto di riqualifica del palazzetto dello sport presente all'interno dell'area verde, ora in stato di abbandono e degrado che, a quanto ci è stato detto, partirà a breve. Nel frattempo il sindaco ci ha assicurato che provvederà a mettere in sicurezza l'area".

Riccardo Pica morto nel Parco della Madonnetta

È passato poco più di un anno dai drammatici fatti che hanno portato alla prematura scomparsa di Riccardo Pica. Il quindicenne il 26 febbraio del 2021 si trovava nel Parco della Madonnetta in compagnia di amici, quando un senzatetto lo ha inseguito impugnando una spranga. Scappato spaventato a morte, durante la fuga per mettersi in salvo è stato colto da un malore fulminante. È crollato a terra e a nulla è purtroppo servito l'intervento del personale sanitario arrivato in ambulanza. Il clochard è finito a processo e in merito alla vicenda dovrà rispondere di morte come conseguenza di altro reato, minaccia aggravata dall'uso di armi e porto abusivo di armi. La prossima udienza è fissata a settembre 2023.