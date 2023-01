Gruppo di banditi fa irruzione nella villa dell’ad di Risparmio Casa: caccia alla banda Cinque persone sono entrate nella villa dell’amministratore delegato di Risparmio Casa, Stefano Battistelli, portando via il contenuto di una cassaforte.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Una banda di cinque persone ha fatto irruzione nella villa di Ariccia dell'amministratore delegato di Risparmio Casa, Stefano Battistelli. I ladri hanno sorpreso in casa solo la moglie: hanno fatto mettere lei e i due domestici in un angolo, dopodiché hanno preso tutto ciò che era contenuto nella cassaforte e sono scappati. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, non erano armati e non avrebbero minacciato i presenti.

Sul caso, indagano i carabinieri. Al momento dei banditi non c'è ancora traccia: una volta presa la cassaforte, sono infatti scappati dall'abitazione, riuscendo a darsi alla fuga. Al momento non sono stati ancora identificati. I militari stanno ascoltando le persone presenti nella casa per vedere se riescono a ricavare qualche informazione utile dalle indagini, ma saranno vagliate anche le telecamere presenti nella zona per vedere se hanno ripreso il gruppo. Non è escluso che siano più di cinque e che dei complici stessero aspettando le persone all'interno per poi fuggire con il bottino.

La rapina risale a sabato. Secondo quanto dichiarato dai presenti, i due collaboratori domestici della famiglia erano usciti per andare a dare da mangiare ai cani. A quel punto i ladri, che già erano entrati nel giardino scavalcando il muretto, sono entrati dentro l'abitazione, sorprendendo la moglie dell'uomo. Non hanno fatto del male a nessuno e non hanno minacciato né lei né i domestici, limitandosi a prendere il contenuto della cassaforte. È molto probabile che tenessero sotto d'occhio la villa da un po', e che hanno studiato il piano nei minimi dettagli prima di compierlo.