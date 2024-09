Grosso tir si schianta sull’A1, arrivano i vigili del fuoco: tratto di autostrada chiuso

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Schianto lungo l'autostrada A1 all'altezza di Nazzano, poco più a nord di Fiano Romano. Protagonista del grave incidente un tir che trasportava alcuni automezzi un camioncino e un grande carrello elevatore che si è schiantato sul guard rail dopo aver perso il controllo del mezzo.

L'arrivo de soccorsi

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 13 settembre 2024, alle ore 18.50 circa. È stato a quell'ora che la sala operativa del comando di Roma, allertata per un incidente stradale, ha inviato la Squadra VF 5/A di Montelibretti.

I vigili del fuoco hanno raggiunto il luogo del sinistro, sull'autostrada A1 all'altezza di Nazzano. È lì che i pompieri hanno trovato un tir che occupava l'intera carreggiata. Oltre agli vigili del fuoco, continua l'intervento insieme agli agenti della polizia stradale. Ancora sconosciute le cause del sinistro. Fortunatamente, nonostante la presenza del mezzo pesante, non si sono registrate persone ferite.

Tratto di autostrada chiuso

A causa del tir coinvolto nell'incidente, in breve tempo si è formata una lunga fila di traffico. Il grande mezzo pesante ha bloccato la strada e la circolazione. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia stradale che hanno raggiunto, insieme ai pompieri, il luogo del sinistro dopo essere passati per il casello di Fiano Romano e dopo aver proceduto contromano per diversi chilometri fino a raggiungere il luogo dell'incidente.

Sul posto sono ancora in corso i rilievi dell'incidente, i vigili del fuoco stanno ancora lavorando per liberare la carreggiata, ma fino a quando non finiranno i lavori, l'autostrada resta chiusa al chilometro 524 direzione sud Nazzano.

