Grillo e Costanzo oggi sul palco per sostenere Virginia Raggi Si chiude oggi la campagna elettorale per la sindaca uscente Virginia Raggi, in corsa per il secondo mandato alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre. Stasera sul palco di Piazza Bocca della Verità insieme a Giuseppe Conte ci sarà anche il giornalista Maurizio Costanzo, in diretta Beppe Grillo.

A cura di Alessia Rabbai

Ci sarà anche Maurizio Costanzo stasera sul palco a sostenere Virginia Raggi, come candidata sindaca alle elezioni amministrative, ormai alle porte, di domenica 3 e lunedì 4 ottobre. Il giornalista, conduttore e autore televisivo, presenzierà insieme a Giuseppe Conte e ad altri esponenti di rilievo del Movimento Cinque Stelle alla chiusura della campagna elettorale, mentre in diretta ci sarà Beppe Grillo. La sindaca al termine del primo mandato spera nel secondo, nella corsa al Campidoglio che la vede impegnata a fronteggiare, primi tra gli altri candidati, gli avversari di centrodestra Enrico Michetti, centrosinistra Roberto Gualtieri e Azione Carlo Calenda che sono, come emerso dai sondaggi, insieme a lei tra i primi posti nelle preferenze dei romani. L'intervista stasera, in occasione della chiusura della campagna elettorale, l'appuntamento è alle ore 20 in Piazza Bocca della Verità. Prima dell'evento serale Raggi nel pomeriggio incontrerà cittadini e comitati di Tor Sapienza.

Conte: "Rinnovo Raggi se l'è conquistato sul campo"

La sindaca ha annunciato l'appuntamento sui social network attraverso le sue pagine istituzionali con un post: "Vi aspetto a Piazza Bocca della Verità! Tantissime persone mi hanno detto che ci saranno, non mancare!" E ha invitato i cittadini a partecipare. In vista delle urne, su un possibile Raggi bis Conte, suo forte sostenitore, qualche giorno fa a “Oggi è un altro giorno" in onda su Rai 1 ha dichiarato: “A Roma penso che Raggi al di là delle valutazioni, anche critiche, abbia fatto molto bene – dice la sua l'ex premier – Pur essendo esile all’apparenza, ha una forza incredibile. Ha ridato alloggi popolari a chi ne aveva diritto, ha iniziato una serie di gare, secondo me oggi se ne vedono i frutti. Il rinnovo del mandato Raggi se lo è conquistato sul campo".