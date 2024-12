video suggerito

Grave incidente sull'Autostrada A1 ad Anagni: un morto e un ferito Un morto e un ferito grave, il bilancio dello scontro tra due vetture sull'Autostrada A1 tra Anagni e Colleferro. L'impatto violentissimo non ha lasciato scampo al conducente di una delle vetture coinvolte.

Grave incidente all'alba di oggi, sabato 7 dicembre, sull'autostrada A1 Roma-Napoli tra i caselli di Anagni e Colleferro. Un morto e un ferito grave, il bilancio dello scontro tra due vetture. L'impatto violentissimo non ha lasciato scampo al conducente di una delle vetture coinvolte. Sul posto sono intervenuti immediatamente i mezzi del 118, gli uomini dei vigili del fuoco di Frosinone, la polizia stradale e il personale della società Autostrade.

Il bilancio dell'incidente sull'A1: un morto e un ferito grave

I soccorritori del 118 hanno fatto di tutto per tentare di salvare la vita al conducente di una delle due vetture, ma gli sforzi si sono rivelati inutili. L'altro conducente è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso. È grave, ma non sono state diffuse altre informazioni in merito. Forze dell'ordine al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente.