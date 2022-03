Grave incidente sull’Appia tra Genzano e Velletri: eliambulanza atterrata sul posto, ci sono feriti Incidente stradale su via Appia nuova tra Genzano di Roma e Velletri. Ci sono feriti. Stando a quanto si apprende, sarebbero rimaste coinvolte due automobili.

A cura di Enrico Tata

Grave incidente su via Appia nuova tra Genzano di Roma e Velletri, Castelli Romani, circa 30 chilometri a sud della Capitale. Stando a quanto si apprende, l'incidente sarebbe avvenuto dopo le 15 di oggi, giovedì 24 marzo. Sarebbero rimaste coinvolte due automobili (le due vetture sono parzialmente distrutte) e ci sarebbero feriti. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118, un'auto dei carabinieri, un mezzo dei vigili del fuoco di Velletri e una volante della polizia stradale. Nei pressi del luogo dell'incidente è atterrata anche un'eliambulanza, ripartita pochi minuti dopo aver caricato a bordo un ferito. La circolazione è stata interrotta in entrambe le direzioni di marcia e sono tantissime le automobili rimaste ferme ad aspettare il via libera da parte delle forze dell'ordine. Sconosciuta resta, per il momento, la dinamica dell'incidente,