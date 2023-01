Incidente sulla Pontina, tre auto coinvolte: grave un 55enne soccorso con eliambulanza Violento incidente ad Aprilia, tre automobili si scontrano sulla via Pontina. Grave uno dei conducenti, un 55enne, trasportato in ospedale con elisoccorso.

A cura di Beatrice Tominic

Una delle automobili coinvolte nell’incidente di questa mattina, foto da Facebook.

Un grave incidente si è verificato nella mattinata di oggi, martedì 31 gennaio 2023 lungo la via Pontina: tre automobili sono rimaste coinvolte nel sinistro. Il violentissimo impatto è avvenuto ad Aprilia, comune in provincia di Latina che dista dalla capitale una quarantina di chilometri, all'altezza dell'ex Claudia.

L'impatto, violentissimo, ha coinvolto tre diversi veicoli: una Mercedes, una Ford e una Seat Leon, come riporta il Messaggero. Una delle automobili coinvolte appare totalmente piegata su se stessa e distrutta nella parte posteriore. Feriti i tre conducenti: uno si trova in gravi condizioni.

L'arrivo dei soccorsi

Sul posto non appena allertati sono arrivati i soccorsi: la polizia stradale, gli operatori sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Proprio questi ultimi hanno provveduto ad estrarre il ferito rimasto bloccato nelle lamiere dell'automobile e poi ad affidarlo agli operatori del 118 che, avendo immediatamente notato le condizioni critiche in cui si trovava dopo l'incidente, hanno deciso di trasferirlo in un ospedale romano. Per velocizzarne il trasporto, è stato chiesto l'intervento di un'eliambulanza. L'uomo rimasto ferito ha 55 anni: le sue condizioni sono le più critiche.

Le ripercussioni sul traffico

Insieme ai soccorsi sono arrivati in breve tempo anche gli agenti della polizia stradale che si sono occupati di fare i rilievi e di mettere in sicurezza l'area in cui si è verificato l'incidente, dove le automobili, a seguito dell'impatto, sono state spostate con il muso in direzione perpendicolare alla carreggiata. Per questa ragione, il tratto della via Pontina da Aprilia in direzione Roma è stato chiuso al traffico fino alle 11.30 circa.