Grave incidente sul Grande Raccordo Anulare: Bmw va a sbattere contro barriere, due morti

A cura di Enrico Tata

Grave incidente sul Grande Raccordo Anulare di Roma nel corso della notte di oggi, domenica 31 luglio. I vigili del fuoco, si legge in una nota, sono intervenuti sul posto alle 3. Stando a quanto si apprende, il conducente di una Bmw ha perso improvvisamente il controllo dell'automobile ed è andato a sbattere con violenza contro le barriere di sicurezza. L'incidente si è verificato all'altezza dell'uscita 26 Pontina/Eur/Cristoforo Colombo.

Il bilancio dell'incidente: due morti, tre feriti gravi

Il bilancio, stando a quanto si apprende, è di due morti e tre feriti gravi. Questi ultimi sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati d'urgenza al pronto soccorso. Durante le operazioni, il tratto interessato del Raccordo è rimasto chiuso. Sconosciuta per il momento resta l'identità delle vittime.

Chiuso per diverse ore un tratto del Raccordo

Alle 6.53 di oggi, domenica 31 luglio, Luceverde Roma segnalava su Twitter la chiusura del Grande Raccordo Anulare, per incidente, all'altezza dello svincolo per via Cristoforo Colombo in carreggiata interna. Uscita obbligatoria sulla via Pontina. Si segnalava anche la chiusura delle rampe di immissione sulla via Pontina in carreggiata interna. Stando a quanto si apprende, il tratto dovrebbe essere stato riaperto intorno alle 9 dopo la rimozione del veicolo rimasto coinvolto nell'incidente.

Nella notte, inoltre, si è verificato un altro incidente mortale a Roma e provincia. Sulla via Laurentina, infatti, un'auto è andata a sbattere contro un albero. Nell'impatto ha perso la vita un uomo. I vigili del fuoco, stando a quanto si apprende, sono intervenuti sul posto intorno alle 4 del mattino.