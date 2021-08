Grave incidente nella notte su via Cristoforo Colombo, tre macchine coinvolte e due feriti Incidente grave nella notte a Roma in via Cristoforo Colombo. Stando a quanto si apprende, due persone sono rimaste ferite, sono state soccorse e trasportate in codice rosso al pronto soccorso degli ospedali Sant’Eugenio e San Camillo. Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale.

A cura di Enrico Tata

Incidente grave nella notte a Roma in via Cristoforo Colombo. Stando a quanto si apprende, due persone sono rimaste ferite, sono state soccorse e trasportate in codice rosso al pronto soccorso degli ospedali Sant'Eugenio e San Camillo.

Secondo le prime ricostruzioni l'incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte all'incrocio con via Alessandro Varaldo, in direzione Ostia. Sarebbero rimaste coinvolte tre automobili e due dei conducenti sono rimasti feriti in modo grave. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco dell'Eur e di Ostiense e gli uomini della polizia locale di Roma Capitale, che si stanno occupando dei rilievi.

Le vetture coinvolte, come si vede nella fotografia diffusa dai vigili del fuoco, sono rimaste gravemente danneggiate.