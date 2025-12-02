Grave incidente in via Prenestina, tir travolge e uccide una donna

Incidente mortale in via Prenestina a Roma, dove un tir stamattina ha travolto e ucciso una donna. Il conducente è stato sottoposto ai test per alcol e droga.

Immagine di repertorio

Tragedia in via Prenestina a Roma, dove un tir ha travolto e ucciso una donna sul colpo. Il sinistro è avvenuto in zona Tor Tre Teste nella tarda mattinata di oggi, martedì 2 dicembre. Da quanto si apprende la vittima è una ottantaquattrenne, per la quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarle la vita. Sull'incidente indagano gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che hanno svolto i rilievi e gestito la viabilità.

Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'incidente l'anziana stava camminando in strada quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, un tir l'ha investita all'altezza del civico 653. L'impatto è stato violento e la donna è deceduta praticamente sul colpo. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento per una donna investita da un mezzo pesante, le cui condizioni di salute sembravano gravi, sul posto è giunto il personale sanitario con l'ambulanza a sirene spiegate. Quando gli operatori però sono arrivati sul luogo dell'incidente, per la donna non c'era purtroppo nulla da fare e ogni tentativo di rianimarla si è rivelato inutile.

Presenti in via Prenestina gli agenti della polizia locale di Roma Capitale con le pattuglie del V Gruppo Casilino, che hanno svolto i rilievi di rito, che indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto e per accertare eventuali responsabilità a carico del conducente del tir. L'uomo alla guida dell'autoarticolato, un settantacinquenne, come la prassi prevede in questi casi è stato accompagnato in ospedale per essere sottoposto ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue. Il mezzo è stato posto sotto sequestro per eventuali ulteriori accertamenti. Inevitabili i disagi alla circolazione, con traffico e code nel tratto interessato, la polizia locale ha gestito la viabilità fino alla rimozione della salma e al termine dell'intervento.