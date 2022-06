Grave incidente a Ostia sulla Cristoforo Colombo: motociclista si scontra con un’ambulanza Il motociclista è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato d’urgenza con l’eliambulanza al pronto soccorso dell’ospedale San Camillo. Le sue condizioni di salute sono giudicate gravi.

A cura di Enrico Tata

Immagine di repertorio

Incidente a Ostia lungo via Cristoforo Colombo. Stando a quanto si apprende, intorno alle 10 di oggi, venerdì 17 giugno, si sono scontrate un'ambulanza e una motocicletta. Ad avere la peggio, l'uomo che viaggiava a bordo del mezzo a due ruote. Quest'ultimo è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato d'urgenza con l'eliambulanza al pronto soccorso dell'ospedale San Camillo. Le sue condizioni di salute sono giudicate gravi. Il traffico è rimasto completamente paralizzato per diverso tempo fino alla rimozione delle due automobili. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale Gruppo X Mare, ma la dinamica dello scontro resta ancora incerta. Sicuramente l'ambulanza aveva i lampeggianti accesi al momento dell'incidente. Su eventuali responsabilità dei conducenti, però, le verifiche sono tuttora in corso.

A Cassino altro grave incidente per un motociclista: ricoverato al Gemelli, prognosi riservata

Un grave incidente ha coinvolto una motocicletta anche a Cassino, provincia di Frosinone. Lo scontro tra una Harley Davidson e una Lancia Y è avvenuto nella prima mattinata di ieri. Ad avere la peggio, anche in questo caso è stato il motociclista, un militare di 45 anni del Rav di Cassino. Quest'ultimo è stato trasportato in eliambulanza al pronto soccorso del policlinico Gemelli di Roma. La sua prognosi resta riservata. Più lievi le ferite riportate dal conducente della Lancia, un 36enne residente a Sant'Angelo in Theodice. Per il momento i due mezzi coinvolti nell'incidente restano a disposizione dell'autorità giudiziaria, con le forze dell'ordine che dovranno cercare di ricostruire nei minimi dettagli la dinamica dei fatti.