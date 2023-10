Grave incidente a Ciampino, ci sono feriti: uno è in condizioni critiche, coinvolti anche due bimbi Uno degli automobilisti sarebbe in condizioni critiche. Soccorso dal personale sanitario del 118, è stato accompagnato con l’eliambulanza in un ospedale romano. È tuttora in pericolo di vita.

A cura di Enrico Tata

La polizia locale di Ciampino ha segnalato uno scontro frontale tra due automobili in via Capanne di Marino. Stando a quanto si apprende, l'incidente si è verificato intorno alle 18 di oggi, lunedì 16 ottobre. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e due ambulanze del 118.

"Causa incidente grave con feriti, chiuso al transito veicolare via Capanne di Marino, sul posto per i rilievi la Polizia Locale di Ciampino e la Polizia Locale di Marino per la viabilità sul territorio di competenza", hanno informato ancora gli agenti.

Secondo quanto riporta il giornale locale ‘Castelli News', ci sono diversi feriti e tra le persone coinvolte ci sarebbero anche due bambini. Uno degli automobilisti sarebbe in condizioni critiche. Soccorso dal personale sanitario del 118, è stato accompagnato con l'eliambulanza in un ospedale romano. È tuttora in pericolo di vita. A bordo di entrambe le macchine viaggiava anche un bambino. Sconosciute le condizioni di salute di entrambi. Risulta ferita anche una donna.

A causa dell'incidente il traffico in tutta la zona è rimasto paralizzato per tutta la serata di oggi.

Intorno alle 20 la polizia locale di Ciampino ha informato: "Fine attività incidente stradale, riaperto il transito veicolare su Via Capanne di Marino in entrambi i sensi".