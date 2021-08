Grave incidente a Cerveteri: scontro tra due auto all’imbocco dell’autostrada L’eliambulanza è atterrata all’imbocco dell’autostrada nel Comune di Cerveteri in provincia di Roma, dove nel pomeriggio di oggi, domenica 15 agosto, giornata di Ferragosto, c’è stato un incidente grave tra due auto che si sono scontrate. Sul posto è stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco.

A cura di Alessia Rabbai

Grave incidente stradale a Cerveteri, Comune sul litorale della provincia di Roma, dov'è atterrata l'eliambulanza. Il sinistro è avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica 15 agosto, giornata di Ferragosto. Da quanto si apprende si tratterebbe di un incidente serio, che ha coinvolto due auto le quali si sono scontrate all'altezza dell'imbocco per l'autostrada. Sono ancora poche le informazioni a disposizione, che verranno approfondite nelle ore successive. Secondo quanto è noto al momento le due vetture si sono urtate per cause ancora in corso d'accertamento e nell'impatto sono esplosi gli airbag. Gli automobilisti di passaggio hanno notato diverse persone in strada sul luogo dell'incidente, mentre cercavano di transitare. Inevitabili i disagi alla circolazione.

Vigili del fuoco ed eliambulanza all'imbocco dell'autostrada a Cerveteri

Effettuata la segnalazione al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento sul posto è arrivato il personale sanitario. Necessario il lavoro dei vigili del fuoco per estrarre le persone coinvolte dalle lamiere delle auto. Data la gravità dell'incidente è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza e il trasporto in volo in un ospedale romano. Presente per i rilievi di rito la polizia stradale, che ha svolto gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dell'accaduto e verificare eventuali responsabilità a carico dei conducenti che si trovavano alla guida. Per ora non si conosce il numero delle persone rimaste ferite né sono note le loro condizioni di salute. Ulteriori dettagli verranno forniti nelle prossime ore.