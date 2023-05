Grande platano crolla sulla strada e blocca un’intera via: intervengono vigili del fuoco Un albero è crollato in via Cheren, traversa di via Nomentana, bloccando completamente la strada. Sul posto i vigili del fuoco armati di motosega che stanno liberando il passaggio.

A cura di Beatrice Tominic

Un altro grande albero si aggiunge alla lista di quelli già caduti sulle strade della capitale. Stavolta è accaduto in via Cheren, una traversa di via Nomentana, nel quadrante nord est della capitale. Qui, probabilmente anche a causa del forte temporale che ha interessato la zona e l'intera città di Roma a partire dalle prime ore del pomeriggio, un platano è caduto sulla strada ostruendo completamente il passaggio dei veicoli. La caduta dell'albero ha coinvolto diverse autovetture che si trovavano parcheggiate o in sosta e anche gli altri alberi che si trovavano intorno.

Subito dopo quanto avvenuto, è scattato l'allarme: non appena ricevuta la segnalazione, la sala operativa ha inviato una squadra di vigili del fuoco, la 6 A, per intervenire. I pompieri si trovano ancora sul posto e stanno intervenendo con diverse motoseghe per cercare di liberare il passaggio e le automobili coinvolte nel minor tempo possibile. Oltre a loro, sul posto anche la polizia urbana. Dopo il crollo dell'albero, fortunatamente, non si sono registrate persone ferite.

Temporali a Roma, grandinate a nord

Precipitazioni violente si sono manifestate a partire dal primo pomeriggio di oggi, giovedì 25 maggio 2023, nella città di Roma: poco più a nord, si è abbattuta una grandinata che ha lasciato, con i suoi grandi chicchi, le strade imbiancate. Dopo una mattina di sole su tutta la regione, il cielo si è ingrigito ed è iniziato il temporale: per la giornata di oggi, la Protezione Civile della Regione Lazio aveva proclamato allerta gialla in alcune zone. Si tratta di quelle a nord e su tutto il versante appenninico.