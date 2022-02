Gli studenti del Liceo Tasso denunciano: “Trave caduta su ragazza, portata in ospedale” Gli studenti del Liceo Tasso di via Sicilia hanno denunciato che una trave di metallo è caduta su tre ragazzi, una è rimasta lievemente ferita e accompagnata in ospedale.

A cura di Alessia Rabbai

La trave caduta al Liceo Tasso

Una studentessa del Liceo Tasso è rimasta lievemente ferita da una trave caduta a scuola ed è stata portata in ospedale. I fatti sono accaduti nella mattinata di ieri, venerdì 25 febbraio. A denunciare l'accaduto gli studenti e le studentesse del collettivo dell'istituto di via Sicilia, che hanno scritto sui social network quanto sarebbe successo, pubblicando le immagini della trave a terra all'interno dell'edificio scolastico. "Queste sono le condizioni della nostra scuola e della maggior parte delle scuole italiane: oggi al Tasso, nella nostra scuola, è caduta una trave di metallo lunga diversi metri, che ha colpito in testa tre studenti e ha ferito lievemente una ragazza, è stata accompagnata al pronto soccorso – si legge sul profilo Instagram collettivopoliticotasso – Non possiamo rischiare la vita per andare a scuola".

"All'Istituto Da Vinci una finestra è caduta sui banchi"

Ad inizio febbraio gli studenti dell'Istituto Leonardo Da Vinci di via Cavour hanno denunciato una finestra caduta sui banchi di una classe. Nell'impatto si è frantumata e le immagini scattate dagli smartphone hanno immortalato i frammenti di vetro su pavimento, banco e sedia. Fortunatamente ciò sarebbe accaduto durante il cambio dell'ora, quando ragazzi e ragazze erano in piedi e nessuno è rimasto ferito gravemente. Gli studenti hanno raccontato a Fanpage.it che due ragazzi stavano scherzando tra loro in fondo all'aula, quando un ha sbattuto la schiena contro la finestra. Alcuni studenti sono rimasti livemente feriti da piccole schegge che li hanno raggiunti, mentre il ragazzo è rimasto ferito dal vetro e ha riportato una lesione alla parte bassa della schiena. Dopo l'urto il vetro è caduto ed è andato in frantumi. La scuola ha smentito la versione degli studenti, spiegando che "l'anta è stata staccata dalla finestra e appoggiata sul banco e nel farlo il vetro si è rotto".