Tragedia sfiorata al liceo Da Vinci: finestra crolla sui banchi

Nella mattinata di oggi, lunedì 7 febbraio, è crollata una finestra all'interno di una delle aule dell'istituto Leonardo da Vinci in via Cavour e, caduta su un banco, si è frantumata. Come appreso da Fanpage.it, durante il cambio dell'ora, senza la presenza di docenti, due ragazzi stavano scherzando tra di loro nella parte in fondo alla classe quando uno, forse dopo essere inciampato, ha sbattuto la schiena contro la finestra. Subito dopo l'impatto, la finestra si è staccata ed è caduta prima addosso alla schiena del ragazzo e poi sul banco di una studentessa che fortunatamente non si trovava al suo posto. Il vetro si è frantumato, spaccandosi in molti pezzi e provocando, con le schegge, piccole ferite agli studenti e alle studentesse che si trovavano più vicino. Lo studente su cui è caduta la finestra, oltre alle varie ferite provocate dal vetro, ha riportato una lesione sulla parte bassa della schiena: per fortuna nessuno si è ferito gravemente.

Gli studenti soccorsi dopo il crollo della finestra

Non appena saputo della notizia, sono entrati in aula i rappresentanti di istituto accompagnati dal vicepreside che, nel frattempo, aveva chiamato l'ambulanza per soccorrere i feriti: al ragazzo che ha riportato la lesione sulla schiena è stata data dell'acqua ossigenata e un cerotto, mentre un altro è stato portato in vicepresidenza dove gli è stato dato del ghiaccio e gli sono state poste alcune domande per cercare di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Secondo quanto è stato dichiarato a Fanpage.it, i ragazzi e le ragazze hanno poi cambiato aula e la professoressa ha potuto iniziare la sua lezione "come se non fosse successo nulla".

La reazione dei docenti e la mobilitazione degli studenti

Secondo alcuni, il corpo docenti teme che quanto avvenuto oggi possa mettere in cattiva luce l'istituto. Ma come sanno bene gli studenti che la frequentano, la scuola Leonardo Da Vinci, che comprende l'istituto tecnico – economico, il liceo delle scienze umane economico sociale e in cui si svolgono anche corsi serali a Roma, si trova all'interno di un edificio davvero molto vecchio. Per la giornata di domani, martedì 8 febbraio, la preside ha richiesto un incontro con gli studenti che non escludono di organizzare nuove mobilitazioni per denunciare la gravità della situazione.