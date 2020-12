in foto: Foto di repertorio

Atac ha pubblicato gli orari previsti nei giorni delle feste di Natale (per il momento da giovedì 24 dicembre a venerdì primo gennaio 2021) per gli autobus, i treni urbani, i tram e le metropolitane. Ricordiamo che dal 24 dicembre tutta Italia, e anche il Lazio, entreranno in ‘zona rossa', con spostamenti vietati anche all'interno del proprio comune. Chiuderanno bar, ristoranti e negozi (esclusi farmacie, supermercati, edicole). Saranno giorni ‘rossi' il 25 dicembre, Natale, il 26 dicembre, Santo Stefano, domenica 27 dicembre, giovedì 31 dicembre e venerdì primo gennaio, Capodanno. Il 28 dicembre, il 29 dicembre e il 30 dicembre riapriranno i negozi fino alle 21, mentre i bar e i ristoranti continueranno a rimanere chiusi. Il coprifuoco è confermato dalle 22 alle 5 (esteso alle 7 a Capodanno).

Gli orari di bus e metro a Natale e Capodanno a Roma

Per quanto riguarda il trasporto pubblico a Roma, Atac informa che il 24 dicembre le tre metropolitane, la Metro A, la Metro B e la Metro C, effettueranno le prime corse alle 5 e l'ultima corsa sarà alle ore 21. Stessi orari, praticamente, per le ferrovie urbane gestite da Atac. Per quanto riguarda i bus, l'orario ‘feriale' terminerà alle ore 21. Non subirà modifiche la rete notturna.

Il 25 dicembre, giorno di Natale, le tre metropolitane della Capitale inizieranno il servizio alle 8,30. Dalle 13,30 alle 16 ci sarà un'interruzione e poi il servizio terminerà alle ore 21. Per quanto riguarda i bus saranno in servizio dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 21.00. Regolare il servizio notturno.

Il 26 dicembre, Santo Stefano, metropolitane attive dalle 5,30 alle 23,30, mentre i bus seguiranno l'orario festivo. Stesso orario per le metropolitane il 31 dicembre, mentre i bus termineranno il servizio alle 21. Sospeso il servizio notturno nella notte di Capodanno. Il primo gennaio i bus seguiranno l'orario estivo, mentre le metropolitane effettueranno le prime corse alle 8 e le ultime alle 23,30.

