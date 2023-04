Gli ispettori lo scoprono mentre fa sesso con una prostituta nel camion Ama: rischia il licenziamento Il dipendente della municipalizzata che si occupa anche della raccolta dei rifiuti a Roma è stato scoperto dagli investigatori assunti da Ama per scoprire i dipendenti infedeli.

A cura di Redazione Roma

Per verificare la condotta dei propri dipendenti, l'azienda municipalizzata del Campidoglio Ama, ha assunto del persone esterno. Degli 007 che hanno seguito i lavoratori sospettati di comportamenti non consoni, per verificare la loro condotta in orario di servizio. Il caso emerso più incredibile è quello di un netturbino che, dopo aver abbordato una prostituta in strada, ha consumato il rapporto sessuale a pagamento nella cabina dell'autocompattatore. In un'altra occasione se ne andava in pasticceria e in una terza a giocare alle videolottery, lasciando sempre il mezzo in doppia fila con le quattro frecce inserite. Lo stesso dipendente è stato avvistato mentre riposava dormicchiando in cabina quando avrebbe dovuto essere in servizio.

Consegnato il dossier all'azienda, ora rischia il licenziamento. Ieri il dipendente ha ricevuto il provvedimento disciplinare, con una grande mole di contestazioni su luoghi, orari, circostanze in cui contravveniva alle disposizioni lavorative. Non è poi escluso che mentre si trovava al volante del raccogli immondizia il netturbino effettuasse degli scambi illeciti, anche se gli ispettori non hanno potuto appurare cosa passasse di mano in mano in quei pochi secondi esulando dalle loro competenze.

I controlli sono stati voluti dal presidente di Ama Daniele Pace, sotto l'impulso del direttore delle Risorse Umane e con dell’ex generale della Fiamme Gialle Antonio Di Terlizzi, voluto dall'azienda a capo della Sicurezza per dare un segnale forte agli oltre 6.000 dipendenti: i tempi in cui ci si poteva arricchire alle spalle della municipalizzata, o imboscarsi durante l'orario di lavoro, sono finiti. Le verifiche sui comportamenti dei netturbini sono