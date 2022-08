Il padrone di casa vuole l’affitto, lui si affaccia alla finestra e gli spara Ha sparato contro i tre proprietari di casa, arrivati davanti all’abitazione per ricevere il pagamento dell’affitto: a processo per tentato omicidio.

A cura di Beatrice Tominic

Era accaduto nel mese di marzo scorso a Scauri, frazione di Minturno, in provincia di Latina: un uomo di 31 anni originario di Mondragone già noto alle forze dell'ordine, ha esploso alcuni colpi di arma da fuoco contro tre persone. Si tratta dei proprietari della casa in cui viveva, relegato agli arresti domiciliari per spaccio.

Oggi per il 31enne, fermato dai carabinieri della Compagnia di Formia, è stato disposto il giudizio immediato del gip del tribunale di Cassino: andrà a processo con l'accusa di tentato omicidio, come scrivono su Caserta Notizie.

La sparatoria

I colpi sono stati esplosi nel corso di una sera dello scorso marzo, quando l'uomo ha iniziato a sparare contro i tre fratelli, proprietari di casa, che lo avevano raggiunto nell'appartamento per chiedere il pagamento dell'affitto. Il 31enne, che già si trovava agli arresti domiciliari per reati di spaccio, visti i proprietari ha sparato contro i tre proprietari, verso l'esterno della casa.

Durante la sparatoria, i proiettili hanno raggiunto il muretto che si trova davanti all'abitazione, ma non solo. Ad essere colpita anche l'automobile a bordo della quale si trovava i tre, la stessa con cui hanno raggiunto l'appartamento: i proiettili hanno mandato in frantumi anche il vetro del finestrino della Fiat Multipla dei tre fratelli. Fortunatamente, invece, nessuno dei tre è rimasto ferito nello scontro a fuoco.

L'indagine e il processo

In seguito a quanto accaduto, sul posto sono immediatamente arrivate le forze dell'ordine, sia i carabinieri, titolari dell'indagine, che alcuni agenti di polizia. I tre fratelli hanno immediatamente denunciato l'accaduto e per il 31enne era stato già disposto lo stato di fermo. Alla fine del mese di ottobre dovrà presentarsi per la prima udienza del processo: adesso è accusato di tentato omicidio.