Gli chiede indicazioni per la farmacia e tenta la rapina: il racconto di Citriniti di Propaganda Live

A cura di Beatrice Tominic

"Attenzione, abitanti di Tor Pignattara". Così esordisce in un post su un gruppo di quartiere di Facebook Pierfrancesco Citriniti, volto (e ancora più spesso camera) di Propaganda Live, ogni venerdì su La7, insieme a Diego Bianchi, Zoro, nella foto in basso. Stavolta il racconto riportato, dopo aver dato voce a storia da tutta Italia e non solo, lo riguarda direttamente. "Sono stato fermato con una scusa da un ragazzo, ha provato a rubarmi il portafoglio. Poi, quando sono riuscito a riprendermelo, mi ha preso a pugni".

Diego Bianchi a sinistra e Pierfrancesco Citriniti a destra, durante una puntata di Propaganda Live (dalla pagina Facebook).

Avvicinato da un giovane che tenta di derubarlo

"Oggi, intorno alle 14:00 su via di Tor Pignattara, vicino al Parco Sangalli, sono stato vittima di un tentativo di scippo con aggressione.Vi racconto cosa è successo perché potrebbe capitare anche a voi – spiega fin da subito Citriniti, affidando il post al gruppo Facebook di quartiere, Torpignattara, a dù passi dar centro de Roma – Mentre tornavo a casa con le buste della spesa, sono stato fermato da un ragazzo di origine magrebina che mi ha detto di venire da Barcellona e mi ha chiesto informazioni su una farmacia vicina". Poi aggiunge una breve descrizione del giovane, alto fra il metro e settanta e il metro e settantacinque, con un'età apparentemente compresa fra i 22 e i 25 anni.

Il tentato furto a Tor Pignattara

"Dopo che gliel'ho indicata, mi ha ringraziato stringendomi la mano e poi, con una scusa, mi ha abbracciato, bloccandomi le braccia – ricorda con precisione – In quel momento ha tentato di sfilarmi il portafoglio. Per mia fortuna me ne sono accorto e sono riuscito a riprenderlo, ma lui ha reagito violentemente, tirandomi un pugno in faccia prima di tentare la fuga e ne è nata una colluttazione per difesa".

L'arrivo dei soccorsi e l'appello: "Non fatevi ingannare"

Mentre il giovane scappava, diverse persone si sono precipitate ad aiutarlo. "Sono stato soccorso da molte persone del quartiere che hanno assistito alla scena e alcune hanno riferito che aveva provato a farlo ad altri anche nelle scorse giornate della settimana – sottolinea Citriniti – Ho chiamato le forze dell'ordine sul posto ed ho verbalizzato l'accaduto cercando di dare informazioni utili per poterlo attenzionare".

E prima di chiudere il post aggiunge alcune specifiche: "Si aggira tra le 13:00 e le 15:00, cercando di avvicinare persone con questa tecnica. Non fatevi ingannare dalla sua storia, non permettetegli di toccarvi e tenete al sicuro i vostri oggetti personali. Se vi capita qualcosa di simile, denunciate e avvisate chi abita nel quartiere!".