Giuseppe Del Sordo morto a 23 anni in un incidente a Sabaudia: condannato l’amico al volante Il 29enne alla guida dell’auto coinvolta nell’incidente a Sabaudia in cui è morto Giuseppe Del Sordo è stato condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione e alla sospensione della patente per 3 anni.

A cura di Alessia Rabbai

Giuseppe Del Sordo

Due anni e otto mesi di reclusione è la condanna che il giudice del Tribunale di Latina ha stabilito per un amico di Giuseppe Del Sordo, il ventitreenne morto in un incidente stradale a Sabaudia, in provincia di Latina il 24 agosto del 2021. Il ragazzo, ventinove anni, come riporta Il Caffè.tv è stato processato con il rito abbreviato, che consente all'imputato di essere giudicato nell'udienza preliminare ed evitare il dibattimento, snellendo i tempi burocratici e le spese che ne derivano. Oltre alla reclusione il giudice ha disposto anche il ritiro della patente per tre anni. La richiesta avanzata dalla Procura era di tre anni di reclusione.

L'incidente in cui è morto Giuseppe Del Sordo

Giuseppe aveva ventitré anni, era originario di Aprilia e faceva l'aiuto cuoco. Conosceva Willy Monteiro Duarte, il ventunenne massacrato di botte e ucciso a Colleferro il 6 settembre 2020 e per il cui omicidio sono finiti a processo i fratelli Marco e Gabriele Bianchi di Artena, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia.

La sera in cui si sono verificati i drammatici fatti che hanno portato alla sua improvvisa e drammatica scomparsa erano circa le ore 2, Giuseppe era con tre amici e colleghi in un'Alfa 147 e stava rientrando a casa dopo il turno di lavoro. Al volante c'era l'amico ventinovenne e la macchina è rimasta coinvolta in un incidente stradale sul lungomare di Sabaudia. Il ragazzo finito a processo e poi condannato per omicidio stradale ha perso il controllo alla guida, l'auto si è ribaltata finendo fuori strada e ha terminato la corsa nel parcheggio di un albergo. Le condizioni di Giuseppe sono parse fin da subito gravissime, soccorso con l'ambulanza in codice rosso è morto all'ospedale Santa Maria Goretti.