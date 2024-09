video suggerito

Giuseppe Bernabucci ucciso da un pirata della strada, la madre: "Grazie a chi ci è stato vicino" La madre di Giuseppe Bernabucci, Antonietta Moro, ha voluto ringraziare chi è stato vicino alla loro famiglia in questo momento di dolore. Il 28enne è stato ucciso domenica 8 settembre da un pirata della strada.

A cura di Natascia Grbic

Ha ringraziato chi le è stato vicino e ha avuto per lei una parola di conforto la madre di Giuseppe Bernabucci, il giovane di 28 anni ucciso in un incidente stradale nella notte di domenica 8 settembre. La donna, nonostante il forte dolore, ha voluto scrivere un messaggio sui social per tutti coloro che, anche solo con le parole, le hanno mostrato vicinanza e solidarietà.

"Scrivo queste poche righe per ringraziare tutte le persone che in questi giorni mi sono state accanto con parole di conforto o anche solo con un cuoricino su Facebook – le parole di Antonietta Moro – Il calore e l’affetto che ho trovato intorno a me e alla mia famiglia in questo tragico momento mi ha fatto capire che ci sono persone veramente buone e sinceramente addolorate. Grazie! Non mi sono mai sentita sola anche se il vuoto che ha lasciato mio figlio mi fa sentire come un orfana abbandonata in una foresta oscura. Grazie a tutti dalla mamma di Giuseppe Bernabucci". "Lei con il suo immenso dolore ha trovato la forza per ringraziare noi… signora cara lei mi ha commossa – il messaggio di una donna dopo le parole della donna – La stringo in un forte caloroso abbraccio e le rinnovo le mie più sentite e sincere condoglianze .Riposa in pace Giuseppe

Giuseppe Bernabucci era in sella alla sua moto Suzuky quando, all'incrocio tra via di Acilia, via di Valle Porcina e via di Saponara, si è scontrato con una macchina. Le due persone a bordo dell'auto sono scese in un primo momento dal veicolo, per poi risalire e darsi alla fuga, lasciando Giuseppe in terra, ormai deceduto. Il pirata della strada a bordo dell'auto è stato rintracciato il giorno successivo, quando l'altro passeggero a bordo della macchina si è presentato dai carabinieri di Ostia Antica per confessare l'accaduto e permettere di identificare il conducente. L'uomo è ora indagato a piede libero per omicidio stradale.