Giuramento Mattarella, perché vengono sparati 21 colpi di cannone dal Gianicolo Dopo il giuramento del presidente Mattarella saranno sparati 21 colpi di cannone dal piazzale Giuseppe Garibaldi al Gianicolo.

A cura di Enrico Tata

"Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservarne lealmente la Costituzione". Dopo aver pronunciato questa formula Sergio Mattarella, rieletto per la seconda volta presidente della Repubblica dal Parlamento riunito in seduta comune, assumerà anche il comando della Forze Armate secondo l'articolo 87 della Costituzione italiana.

Quando vengono sparati i 21 colpi dal Gianicolo

Dopo il giuramento del presidente, saranno sparati 21 colpi di cannone dal piazzale Giuseppe Garibaldi al Gianicolo. I più alti onori verranno resi al presidente da una batteria di artiglieria composta da obici e militari del Comando Artiglieria di Bracciano. Si tratta in particolare di sei obici da 105/14 che spareranno esattamente 21 colpi a salve con cadenza di 30 secondi.

Perché vengono sparati 21 colpi di cannone dal Gianicolo

I 21 colpi vengono sparati sulla base di un Regio Decreto che risale al 1862, ma in realtà questa pratica risalirebbe al 1600. Il primo regolamento che parla di 21 colpi è datato 1688 ed è stato formulato in Inghilterra. Esso stabiliva che per i compleanni e le incoronazioni dei Reali ogni nave della flotta dovesse sparare alcuni colpi a salve. Il numero dei colpi doveva essere sempre dispari e cresceva di due a seconda del rango della persona festeggiata.

I numeri pari venivano invece usati soltanto in caso di lutto. Ma perché proprio 21? Sembra che un'usanza antica della marina prescrivesse alle navi che entravano in porto di sparare sette colpi a salve. I cannoni dei forti cittadini dovevano spararne tre per ogni colpo delle navi e quindi, così, si arriva a 21. Tale numero, 21 salve di cannone, è diventato nel tempo ufficiale per il saluto dei capi di Stato. Ancora oggi tutti gli Stati riconoscono i 21 colpi come l'onore più alto che può essere reso. In Italia questo saluto viene eseguito con gli obici 105/14, progettati e costruiti in Italia a partire dal 1957.