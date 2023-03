Giulio Sangermano scomparso da Fiumicino: potrebbe essere in stato confusionale Sono ore d’apprensione per i famigliari e gli amici di Giulio Sangermano, il 52enne scomparso da via Portuense a Fiumicino. Potrebbe essere in stato confusionale.

A cura di Alessia Rabbai

Giulio Sangermano è scomparso da via Portuense a Fiumicino, in provincia di Roma. Del cinquantaduenne non si hanno più notizie dallo scorso venerdì 17 marzo, quando come ogni mattina è uscito di casa per andare al lavoro, ma non è più rientrato. I famigliari non avendo sue notizie e non riuscendosi a mettere in contatto con lui ne hanno denunciato la scomparsa, rivolgendosi alle forze dell'ordine, che hanno racconto più informazioni possibili e avviato le ricerche.

Amici e parenti hanno diffuso la sua foto sui social network, chiedendo agli utenti di aiutarli a ritrovarlo. La speranza è che stia bene e che torni presto a casa. A condividere l'appello il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi Odv, che sostiene i famigliari e gli amici delle persone scomparse: "Aiutateci a ritrovarlo, potrebbe essere in stato confusionale".

L'identikit di Giulio Sangermano

Giulio Sangermano ha cinquantadue anni e vive a Fiumicino. È alto un metro e 70 centimetri, pesa 80 chili e porta occhiali da vista. È stempiato con capelli rasati, porta baffi e pizzetto brizzolati. L'ultima volta in cui è stato visto indossava un paio di pantaloni neri con scritto ‘Your best break.com' e una giacca color azzurro, come viene ritratto in foto, con la stessa scritta davanti e dietro e scarpe antinfortunistica grigie.

Le zone alle quali prestare maggiore attenzione sono quelle di Fiumicino e del litorale, ma non si esclude che potrebbe anche essersi spostato altrove. Chiunque l'avesse visto o avesse notato una persona che corrisponde alla sua descrizione è pregato di segnalarlo alle dell'ordine, contattando il Numero Unico delle Emergenze 112, la polizia di Fiumicino allo 066504201 oppure il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi Odv al 3381894493.