video suggerito

Giubileo, papa Francesco ha aperto la Porta Santa al carcere di Rebibbia: “Non perdete mai la speranza” Il messaggio del Papa ai detenuti di Rebibbia dopo l’apertura della Porta Santa: “Non perdere la speranza: è questo il messaggio che voglio darvi, dare a tutti noi, io il primo perché la speranza mai delude”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

61 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Giubileo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Papa Francesco ha aperto la Porta Santa al carcere romano di Rebibbia. Un atto simbolico che il Pontefice ha fortemente voluto con l'obiettivo di coinvolgere tutti i detenuti nelle celebrazioni del Giubileo della speranza. Accanto a Bergoglio era presente il vescovo ausiliare di Roma, monsignor Benoni Ambarus. "Ho voluto che la seconda Porta Santa fosse qui, in un carcere. Ho voluto che ognuno di noi, che siamo qui dentro e fuori, avessimo la possibilità di spalancare le porte del cuore e capire che la speranza non delude", ha detto il Papa, prima di entrare all'interno della cappella del carcere.

Erano presenti alla messa in carcere circa 300 detenuti, il personale della polizia penitenziaria, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, Alessandro Diddi, pg del tribunale vaticano, e il cardinale José Tolentino de Mendonca, Prefetto del Dicastero della Cultura.

"La speranza non delude mai, pensate bene a questo, anche io devo pensarlo perché nei momenti brutti uno pensa che tutto è finito, che non si risolve niente ma la speranza non delude mai", ha detto papa Francesco nella sua omelia. "A me piace pensare la speranza come l'àncora che è sulla riva e noi con la corda siamo sicuri. Non perdere la speranza: è questo il messaggio che voglio darvi, dare a tutti noi, io il primo perché la speranza mai delude".

"Quando il cuore è chiuso diventa duro, si dimentica della tenerezza. Anche nelle situazioni più difficili, sempre il cuore aperto. Il cuore, che è proprio quello che ci fa fratelli. Spalancate le porte del cuore", ha detto ancora il Pontefice. "Vi auguro un grande Giubileo, vi auguro molta pace, molta pace. E tutti i giorni prego per voi. Davvero eh.. non è un modo di dire. Penso a voi e prego per voi. E voi pregate per me".