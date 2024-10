Giubileo, il 26 dicembre papa Francesco aprirà la Porta Santa nel carcere di Rebibbia

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Giovedì 26 dicembre 2024, nel giorno di Santo Stefano, papa Francesco sarà nel carcere romano di Rebibbia per aprire anche in quel luogo la Porta Santa. Lo ha annunciato oggi monsignor Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione, Sezione per le Questioni fondamentali dell'Evangelizzazione nel Mondo: "Papa Francesco per primo intende farsi pellegrino di speranza e in questo modo, come ha scritto nella bolla, il 26 dicembre festa di Santo Stefano, sarà nel carcere romano di Rebibbia per aprire anche in quel luogo, simbolo di tutte le carceri sparse per il mondo, la Porta Santa, segno tangibile dell'annuncio di speranza".

Fisichella ha fatto sapere inoltre che l'11 settembre è stata firmata "una intesa con il ministro di Giustizia Carlo Nordio e il commissario governativo, il sindaco Roberto Gualtieri, per rendere effettive durante il Giubileo forme di reinserimento in attività di impegno sociale" dei detenuti.

"Il Giubileo della speranza vedrà l'apertura di una Porta santa all'interno del carcere di Rebibbia. L'annuncio di Mons. Fisichella è di una importanza straordinaria per rimettere al centro dell'impegno pubblico, ad ogni livello, i diritti dei detenuti. Le istituzioni raccolgano l'appello di Papa Francesco per un impegno in questa direzione, sono necessarie iniziative concrete contro il sovraffollamento delle carceri italiane e per il rafforzamento del modello rieducativo", ha dichiarato la deputata del Partito Democratico Michela Di Biase, componente della commissione Giustizia. "Rebibbia come simbolo di tutte le carceri italiane nelle quali ogni giorno si assiste all'incremento di fenomeni di autolesionismo e suicidi. Portare la speranza tra i detenuti significa accettare la sfida di potenziare forme alternative alla detenzione in carcere per ridurre la pressione nelle celle, per aumentare il numero di educatori e psicologi e favorire il reinserimento sociale delle persone private di libertà".

Quando comincia ufficialmente il Giubileo 2025

Il Giubileo 2025 comincerà ufficialmente alle 19 di martedì 24 dicembre 2024, quando papa Francesco presiederà la messa in piazza San Pietro. Successivamente si procederà con l'apertura della Porta Santa. "Oltrepasserà per primo la soglia della porta e inviterà a seguire il suo esempio a quanti giungeranno nel corso dell'anno. L'annuncio dell'apertura della celebrazione sarà dato da un breve concerto di campane", ha spiegato monsignor Fisichella.