Giubileo 2025, cominciati i lavori all'ospedale Santo Spirito: spostato il pronto soccorso Sono cominciati oggi i lavori all'ospedale Santo Spirito di Roma in vista del Giubileo 2025. Spostato il pronto soccorso, e l'ingresso carrabile per mezzi e ambulanze.

A cura di Natascia Grbic

Sono cominciati, in vista del Giubileo, i lavori per il rifacimento dell'ospedale Santo Spirito a Roma. Lo ha comunicato la Asl Roma 1, spiegando anche che il pronto soccorso sarà trasferito dal piano -1 della zona centrale dall'ospedale al piano terra, nell'ala sinistra. I lavori sono cominciati oggi, a partire dalle 17, e dovrebbero concludersi a novembre 2024.

"A partire dalle ore 17 di oggi 23 luglio 2024, in vista dell’imminente Giubileo, entra nel vivo il cantiere per il rifacimento dell’Ospedale Santo Spirito con lo spostamento del Pronto Soccorso – si legge nella nota della Asl Roma 1 – Il pronto soccorso viene infatti trasferito dal piano – 1 della zona centrale dell’Ospedale al piano terra, nell'ala sinistra. Questo consentirà di portare avanti tutte le opere di ristrutturazione edile destinate a migliorare comfort, sicurezza e nella funzionalità e ad essere pronti ad accogliere pazienti e pellegrini in arrivo nella Capitale".

L'ingresso carrabile riservato ad ambulanze e mezzi sarà adesso a via dei Penitenzieri, e non più a Lungotevere in Sassia, mentre l'ingresso nelle altre zone non subirà modifiche. Una nuova segnaletica temporanea è già stata predisposta per aiutare chi dovrà recarsi in ospedale dopo l'inizio dei lavori.

Sono sei le grandi opere previste a Roma per il Giubileo 2025 (su oltre mille cantieri aperti). C'è la grande area pedonale di piazza Pia, che collegherà Castel Sant’Angelo a San Pietro, i lavori di rifacimento a Termini, piazza San Giovanni, il parcheggio a piazza Risorgimento, la città dello sport a Tor Vergata e il restauro di Ponte dell'Industria.