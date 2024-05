Giro d’Italia 2024 a Roma: strade chiuse e bus deviati per la tappa finale domenica 26 maggio

video suggerito

L'ultima tappa del giro d'Italia a Roma nel 2023 (Foto LaPresse)

Il Giro d'Italia arriva a Roma per la sua tappa finale nella giornata di domenica 26 maggio. La partenza è prevista alle ore 15.30 dall'Eur. L'arrivo della passerella è previsto in via di San Gregorio, dopo un passaggio a Ostia e un circuito da 125km che toccherà molte strade della città di Roma passando per i Fori Imperiali e il Lungotevere Aventino.

Per l'occasione nella Capitale sono previsti divieti, bus deviati e chiusure di strade, così come si legge sul sito di Roma Mobilità. L'ultima tappa della competizione si disputa a Roma, come già successo nelle annate 1911, 1950, 2009, 2018 e 2023.

La strade a Roma nel percorso del Giro d'Italia 2024

Il percorso dell'ultima tappa del Giro d'Italia toccherà diverse vie del centro di Roma. Ecco di seguito l'elenco completo delle strade toccate dall'edizione 107.

viale Pasteur

viale dell'Astronomia

viale Beethoven

viale Europa

piazzale XXV Marzo

via Cristoforo Colombo

piazzale Cristoforo Colombo (Ostia)

lungomare Lutazio Catulo

lungomare Duilio

porta Ardeatina

largo Terme di Caracalla

piazzale di Porta Capena

via di San Gregorio

via Celio Vibenna

piazza del Colosseo via dei Fori Imperiali

piazza Venezia

via del Plesbiscito

corso Vittorio

largo di Torre Argentina

lungotevere dei Fiorentini

via della Freca

via del Circo Massimo

viale Aventino

viale Baccelli

viale Terme di Caracalla

Strade chiuse a Roma sabato 25 e domenica 26 maggio 2024

Alle 20 di sabato 25 maggio scatteranno le prime modifiche al traffico con la chiusura di via del Circo Massimo, nel tratto e verso da viale Aventino a via della Greca. Dalle 0.30 di domenica sarà chiusa anche via San Gregorio. Dalle 4 sarà interdetta al transito anche via del Circo Massimo nel tratto e verso da via della Greca a viale Aventino. Nell'arco della mattina sono previsti anche eventi collaterali alla tappa del Giro d'Italia, tra le ore 9.30 alle ore 14.30, che interesseranno sia il Centro che l'Eur. Durante il pomeriggio, le chiusure lungo il percorso di gara.

L'elenco dei bus deviati Atac per il Giro d'Italia a Roma

Stando a quanto comunica Roma Mobilità saranno deviate 62 linee Atac. Più in dettaglio, saranno necessarie modifiche ai percorsi di queste linee: 016F, 062, 8, 23, 30, 31, 34, 44, 46, 60, 62, 63, 73, 75, 80, 81, 83, 85, 87, 98, 115, 118, 190F, 280, 492, 671, 708, 715, 716, 762, 766, 779F, 780, 781, 791, 792, 870, 881, 916F, H, C3, C7 e NMB.

Durante la gara saranno deviate o limitate anche le linee di Roma Tpl 763, 764, 767, 771, 777, 778, 982 e C8. Queste saranno deviate dalle 12 alle 17 circa. La 982, nella zona centrale della città, in base alle chiusure di volta in volta disposte dalla Polizia Locale. La C8 durante la corsa non raggiungerà il capolinea di viale Baldelli, limitando il percorso all'altezza di via Accademia degli Agiati.

Inoltre le linee 3L (dalle 6 alle 19,50); 40 (dalle 6,30 alle 19,40); 51 (da inizio servizio e sino alle 20); 64 (dalle 6 alle 19,50); 70 (dalle 6 alle 20); 160 (dalle 12 alle 17); 170 (dalle 6 alle 20); 628 (dalle 6 alle 20); 714 (dalle 13 alle 17); 06 (dalle 13 alle 16,40); 070 (dalle 13 alle 17) saranno sospese.

Tutti i dettagli delle modifiche di percorso sono disponibili sul sito Roma Atac.