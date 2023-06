Girandole, peluche e un oceano di fiori per il bimbo morto a Casal Palocco: “Sarai sempre con noi” Nel punto in cui ha perso la vita il bimbo di cinque anni a seguito del tragico incidente di Casal Palocco oggi a ricordarlo ci sono peluche girandole e centinaia di fiori colorati.

A cura di Beatrice Tominic

Girandole, peluche e un oceano di fiori nel punto in cui è avvenuto l'incidente fra il suv Lamborghini Urus e la Smart ForFour su cui viaggiava il bimbo di cinque anni che ha perso la vita. I primi oggetti in ricordo del bimbo, insieme alle prime scritte, sono stati posti all'incrocio fin dal giorno successivo allo scontro.

A due giorni dall'incidente le scritte erano soltanto due: il nome del bimbo e una frase di affetto. "Riposa in pace piccolo", si leggeva. Davanti al muro, una ventina di girandole colorate, già tantissimi mazzi di fiori e qualche peluche, soprattutto di Spiderman. Tutto intorno, la terra dell'area sormontata dalle radici dei pini che percorrono i lati della strada.

L’oceano di fiori per il piccolo che ha perso la vita nel terribile incidente di Casal Palocco poco più di una settimana fa.

Oggi, a quasi dieci giorni dal terribile schianto, mentre per il ragazzo alla guida, accusato di omicidio e lesioni, sono stati disposti gli arresti domiciliari, dopo i primi, i mazzetti di fiori si sono moltiplicati fino a coprire tutto lo spazio disponibile. Sono a centinaia, impossibile dare una stima precisa. Le scritte sul muro sono aumentate. Da parte "della sud", delle maestre e dei compagni di scuola, della classe E. "Sempre con noi", si legge in un'altra riga.

I fiori e peluche, adesso occupano tutto lo spazio: rose bianche e rosse, fiori gialli e rosa, orsacchiotti di peluche e dei cartoni animati. È stata allestita anche una panca bianca, con qualche macchinina dal film Cars, un gattino, Topolino, Snoopy e quello che sembra essere un tasso. Alla sua sinistra un libro appoggiato allo schienale: "Avevo appena aperto il libro della vita, il destino lo ha chiuso", si legge prima della firma del piccolo. Oltre ai mazzolini colorati, anche vasi con piantine.

I fiori nei vasi e nei mazzi, la panchina bianca e, sullo sfondo, i messaggi sui muri per il bimbo.

"Siamo qui ad invasare le piante per il piccolo, ma abbiamo dovuto comprare terra e vasi perché il terreno e troppo duro – scrivevano qualche giorno fa in uno dei gruppi Facebook di quartiere – Magari il consorzio farà un bel regalo alla comunità e alla famiglia del piccolo allestendo una bella aiuola, con irrigazione oppure ci penseranno i tanti vivai di zona", la speranza di molti residenti. Alcuni non conoscevano neanche il bimbo, altri lo ricordano con affetto.

"Il piccolo appare in alcuni video girati un'ora, mentre mangiava a tavola. Bellissimo e tranquillissimo come sempre – ha dichiarato a Fanpage.it il papà di un compagno di classe del bimbo– Eravamo insieme alla festa di fine anno per l'ultimo giorno di scuola".

La comunità, che fin dal primo momento è accorsa in strada dopo l'incidente, continua a stringersi attorno alla famiglia del bimbo dalla mamma e la sorellina più piccola che si trovavano con lui in auto fino al padre, che per primo ha ringraziato tutte le persone che hanno mostrato affetto e vicinanza. "Grazie a voi che avete pregato, donato e anche solo pensato al nostro bimbo, strappato da un mondo infame. Ti ameremo per sempre", aveva scritto il giorno dopo la tragedia sui social network.