Giovane investito da un’auto mentre viaggia in bici su via Casilina: è gravissimo Il ragazzo è stato trasportata d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale San Camillo di Roma, dove è ancora ricoverato. Le indagini sull’incidente sono in corso.

A cura di Natascia Grbic

Un ragazzo si è scontrato con una macchina mentre era in sella alla sua bici. L'incidente stradale è avvenuto nel comune di Arce all'altezza di Borgo Murata, in provincia di Frosinone, su via Casilina. Secondo le prime informazioni, il giovane stava pedalando quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con una vettura, finendo violentemente a terra. Subito sono intervenuti sul posto i soccorritori del 118, che lo hanno immediatamente medicato sul posto. Le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi, ed è stata fatta intervenire l'eliambulanza per portarlo d'urgenza in ospedale, al San Camillo di Roma.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Pontecorvo, che indagano sul caso. Saranno loro ad accertare le dinamiche dell'incidente e vedere se vi siano eventuali responsabilità.

Morto un uomo a Fonte Nuova

Quello avvenuto a Frosinone è l'ennesimo incidente sulle strade del Lazio. A Fonte Nuova, sulla via Palombarese, un uomo di cinquant'anni è stato investito da un 76enne che si è fermato a prestare soccorso. Per la vittima non c'è stato nulla da fare, è morta praticamente sul colpo. L'auto dell'uomo è stata sequestrata, come da prassi: lui è risultato negativo ai test alcolemici e tossicologici.

Morta una donna sulla Migliara 45

Anche una donna è morta ieri in un incidente stradale. Una macchina ha spinto fuori strada la vettura guidata dal marito, e lei è deceduta sul colpo. Il conducente dell'auto pirata è fuggito senza prestare soccorso: i vigili urbani stanno indagando e visionando le telecamere di sorveglianza, per rintracciare chi era alla guida. Questa persona rischia una denuncia per omicidio stradale e omissione di soccorso.