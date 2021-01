Sgozzata in bagno, uccisa mentre si trovava dove sarebbe dovuta essere al sicuro: nella sua abitazione. Veronica De Nitto è stata assassinata la scorsa settimana a San Francisco in California, dove si era trasferita da qualche anno per ricongiungersi con la sorella, che già abitava negli States. Sognava di farsi una vita in America, anche se le sue radici italiane non erano mai state dimenticate. E così è sempre stata legatissima alla sua Latina, dove aveva mantenuto i contatti con gli amici di un tempo. Quegli stessi amici che ora hanno dovuto fare una cosa che mai credevano di dover affrontare: organizzare una raccolta fondi per il suo funerale.

Veronica De Nitto assassinata, caccia al killer

Sono poche le informazioni che trapelano dagli Stati Uniti su quello che ha tutta l'aria di essere l'ennesimo femminicidio. La polizia americana sta dando la caccia a un uomo che in passato avrebbe avuto contatti con la 34enne. Di che natura, ancora non è dato sapere. Certo è che il killer in questo momento in fuga, consapevole di essere braccato dalle forze dell'ordine che lo cercano dappertutto. La sua identità non sarebbe sconosciuta e la sua cattura quindi non molto lontana. Sulle indagini vige il massimo riserbo, nessuno parla in questa delicata fase della caccia all'assassino. Che ha ucciso Veronica in modo brutale, proprio nel giorno in cui la sorella stava dando alla luce il suo secondo nipotino.

La polizia conosce l'identità dell'assassino

Chi ha ucciso Veronica l'ha prima sgozzata nel bagno della sua abitazione. Poi ha tentato di dare fuoco all'appartamento per coprire le sue tracce e non lasciare indizi che potessero ricondurre a lui. La polizia si è messa sulle tracce del fuggitivo, il cui nome sarebbe noto solo alle forze dell'ordine. Che, per non compromettere le indagini, non stanno facendo trapelare nulla sulla vicenda. Tanto che la notizia della morte di Veronica è trapelata solo alcuni giorni dopo l'omicidio. E ora famiglia e amici sperano che il killer venga preso il prima possibile, per rendere giustizia a una giovane di 34 anni la cui vita è stata interrotta in modo così brutale.