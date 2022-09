Giovane di 19 anni accoltellato al Flaminio: caccia a tre ragazzi, la vittima non collabora Il giovane ha dichiarato agli inquirenti di essersi fatto male da solo. L’ipotesi è che quello avvenuto al Flaminio fosse un regolamento di conti.

A cura di Natascia Grbic

Un ragazzo è stato accoltellato nella notte tra sabato e domenica a Roma, in zona Flaminio. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, si tratta di un giovane di diciannove anni trovato ferito in via Capoprati e che è stato poi portato d'urgenza al policlinico Gemelli di Roma per essere curato. Non è in pericolo di vita, le sue ferite guariranno in una ventina di giorni.

A dare l'allarme sono stati alcuni giovani che hanno assistito all'aggressione. Sul posto sono arrivati immediatamente i poliziotti, che hanno parlato con la vittima, poi trasportata in ospedale. Agli agenti però il 19enne ha detto di essersi fatto male da solo. Una cosa impossibile dato che aveva delle ferite da taglio al piede, a una mano e a un braccio.

Secondo chi indaga, si tratterebbe di ferite da difesa. Da chiarire come mai il 19enne stia difendendo i suoi aggressori – sembra almeno tre – e non voglia fornire elementi utili alle indagini. L'ipotesi è che abbia paura di ritorsioni oppure, e questa è la pista ritenuta più probabile dagli inquirenti, che quello avvenuto al Flaminio sia stato un regolamento di conti. Forse per questo motivo quindi, il 19enne preferisce non parlare.

!Ha riferito di essere caduto e di essersi ferito – le parole degli investigatori riportate dal quotidiano romano – non è credibile perché si tratta di ferite da taglio. Il sospetto è che conoscesse il gruppetto che poi lo ha aggredito. Forse c’era un conto in sospeso ma dobbiamo stabilire di cosa si tratta".

Il ragazzo, ricoverato al Gemelli, è stato poi dimesso. Non è escluso che gli inquirenti decidano di risentirlo nei prossimi giorni per chiarire la vicenda.