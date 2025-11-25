Gioielli da 40mila euro nascosti nelle mutande: così scappavano dopo aver truffato un’anziana

Immagine di repertorio

Viaggiavano sulla A1 a bordo della loro auto con un bagaglio pesante: gioielli per circa 40mila euro nascosti nelle mutande. Erano il bottino di una truffa ad una donna di 88 anni della provincia di Siena. Intercettati dalla polizia stradale di Cassino, i due presunti truffatori sono stati arrestati e per loro il giudice per le indagini preliminari ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora.

Truffata una donna di 88 anni

Tutto è iniziato da una denuncia presentata ai carabinieri della cittadina di Sinalunga, in Toscana, da parte di una signora 88enne. Ai militari la donna ha raccontato di essere stata contattata da due individui, i quali erano riusciti a convincerla di essere amici del figlio. Proprio il figlio sarebbe in corso in un grave problema e, per risolverlo, serviva che la donna consegnasse tutto l’oro a suo disposizione.

L'auto in fuga trovata all'altezza di Cassino

I due truffatori, secondo le indagini dei carabinieri, si sarebbero quindi messi in macchina e avrebbero preso l'autostrada A1 verso sud. È quindi partita la segnalazione a tutte le pattuglie delle forze dell'ordine sull'arteria stradale. Gli agenti di Cassino hanno notato un'automobile corrispondente alla descrizione fornita dai militari e l'hanno fermata.

40mila euro in gioielli negli slip: scatta l'obbligo di dimora

A bordo i due uomini ora sottoposti a misure cautelari. Dopo qualche risposta vaga alle domande degli agenti, è scattata la perquisizione personale, durante la quale è avvenuta la scoperta. Negli slip di uno dei due erano nascosti gioielli e monili d'oro per un valore di circa 40mila euro, proprio quanto denunciato dalla donna della provincia di Siena. Il gip del Tribunale di Cassino ha convalidato l'arresto e deciso per la coppia di presunti truffatori l'obbligo di dimora, dove attenderanno l'inizio del processo.