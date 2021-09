Gioielli con oro e pietre preziose rubati: “Si cercano i legittimi proprietari” I carabinieri hanno pubblicato una foto nella sezione ‘oggetti rinvenuti’ sul sito web dell’Arma per cercare di risalire ai legittimi proprietari di gioielli preziosi sequestrati a tre bambini in zona Corcolle. Si tratta di tre anelli e una coppia di orecchini, probabilmente sottratti con furto.

A cura di Alessia Rabbai

Proprietari di gioielli cercasi, i carabinieri hanno pubblicato una foto per risalire a chi appartengono tre anelli e un paio d'orecchini in oro con pietre preziose. Ad indossare i gioielli tre bambini rom, che secondo i militari sarebbero riconducibili ad un probabile furto all'interno di uno o più appartamenti della zona. Secondo quanto appreso i carabinieri della stazione di Roma San Vittorino erano in strada con una pattuglia in perlustrazione, impegnati nei consueti controlli sul territorio, quando hanno visto i minori che si aggiravano nei pressi di alcune ville in località Corcolle, nel territorio del VI Municipio di Roma. Osservandoli, hanno notato che avevano con sé i preziosi, così si sono fermati e, al termine dei controlli, se li sono fatti consegnare. I bambini oltre ai gioielli avevano una grossa somma di denaro in contanti. I militari si sono fatti dare anche soldi, chiedendo appunto dove li avessero presi e se appartenevano alla loro famiglia, ma non hanno saputo dirgli da dove venivano. Nessuna risposta neanche da parte dei genitori, che i carabinieri hanno chiamato, per cercare di capire da dove provenissero, ma non sono riusciti ad ottenere nessuna risposta al riguardo.

I tre anelli e gli orecchini, insieme al denaro di dubbia provenienza, sono stati posti sotto sequestro, mentre i carabinieri stanno cercando di risalire ai legittimi proprietari dei gioielli. I militari sospettano che appartengano a qualche residente del posto e che gli siano stati rubati. Un appello che è stato pubblicato con foto, per permettere di riconoscerli e richiederne la restituzione. Al momento, da una prima analisi delle denunce arrivate alla Compagnia carabinieri di Tivoli, non ci sono elementi che possano ricondurre ad eventuali segnalazioni già fatte. I gioielli sono stati dunque fotografati e catalogati sul sito web dell'Arma www.carabinieri.it nell'apposita sezione ‘oggetti rinvenuti'. Chi dovesse riconoscerli come suoi, può contattare i carabinieri di San Vittorino, che si occuperanno di accertare la veridicità delle dichiarazioni e riconsegnarli.