Giallo ad Anagni, uomo trovato svenuto in strada con una profonda ferita alla testa: è gravissimo Un uomo è stato trovato privo di sensi in strada con una profonda ferita alla testa. Indagini in corso: la lesione è compatibile sia con una caduta, sia con un oggetto contundente.

A cura di Natascia Grbic

Giallo ad Anagni, in provincia di Frosinone, dove un uomo è stato trovato riverso in strada verso la mezzanotte di ieri con una profonda ferita alla testa. L'uomo, che versa in gravissime condizioni, è stato portato al Policlinico Gemelli di Roma con l'eliambulanza: la prognosi è riservata, la ferita è molto seria e i medici lo stanno tenendo costantemente sotto controllo.

Cosa sia successo è oggetto di indagine da parte dei carabinieri della compagnia di Anagni, che hanno acquisito le immagini del circuito di videosorveglianza che illumina le vie del centro storico per capire cosa è accaduto. La ferita, infatti, è compatibile sia con una caduta, sia con un corpo contundente.

L'uomo, un 50enne che abita poco distante dal luogo del ritrovamento, è stato trovato poco dopo la mezzanotte tra piazza Cavour e via Vittorio Emanuele da un gruppo di ragazzi che stava uscendo da un locale. Era riverso in strada, privo di conoscenza, e con una brutta ferita alla testa. I giovani hanno chiamato subito il 118, con l'ambulanza e i carabinieri arrivati sul posto in pochi minuti. Quando gli operatori sanitari hanno visto le condizioni in cui versava, hanno capito che non c'era tempo da perdere e hanno chiesto l'intervento immediato dell'eliambulanza, in modo da portarlo in una struttura attrezzata nel più breve tempo possibile.

Le indagini sono in corso: da capire se l'uomo sia caduto da solo per un incidente, o se magari sia stato aggredito da qualcuno, che poi lo ha lasciato in strada agonizzate senza chiamare i soccorsi. La situazione sarà chiarita una volta viste le immagini delle telecamere di videosorveglianza e si potrà fare chiarezza sull'accaduto.