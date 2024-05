video suggerito

Giallo a Roma, 20enne sanguinante in un B&B: "Sono la nipote di Steffi Graf, mi hanno accoltellato" "Sono Talia, la nipote di Steffi Graf: mi hanno accoltellato", ha gridato non appena è entrata nella stanza l'addetta alle pulizie. Era seminuda, in stato confusionale e stesa a letto in una pozza di sangue.

A cura di Beatrice Tominic

A sinistra i carabinieri, a destra la nota tennista Steffi Graf.

Sangue sul muro, sul letto e sul pavimento: è quello che si è trovata davanti una delle addetta alla pulizia di un Bed and Breakfast in centro a Roma, in via Cimarra, a pochi passi da via dei Serpenti che, dal Quirinale, si affaccia sul Colosseo. È entrata nell'B&B per pulire la stanza, come ogni giorno. Ma al suo interno ha trovato una donna stesa al letto, nuda e ancora sanguinante. "Sono la nipote di Steffi Graf", ha spiegato la donna, facendo riferimento alla nota tennista tedesca, premiata con 22 titoli. È successo mercoledì scorso, in un B&B di lusso a Roma.

La donna, che si è presentata come la modella Talia Graf, nipote della famosa tennista, ha poi spiegato a carabinieri e polizia, accorsi sul posto non appena scattato l'allarme, che un gruppo di persone l'avrebbe accoltellata. Sono immediatamente scattate le indagini per fare chiarezza sull'accaduto.

Giallo a Roma: trovata in una pozza di sangue nel B&B

La ragazza, 20 anni appena, era stesa a letto, completamente nuda. Quando l'addetta alle pulizie è entrata nella camera, era ancora semicosciente, ancora stordita. Ma è riuscita a presentarsi agli agenti e ai militari, come riporta il Messaggero. La parentela con la nota tennista è ancora da verificare, ciò che è certo è che, stando alle foto e ad alcuni articoli che si trovano online, esiste una nipote ventenne di Steffi Graf che lavora come modella.

"Sono stata aggredita e mi hanno accoltellato", ha poi aggiunto, spiegando che più persone avrebbero fatto irruzione nella sua stanza. Moltissime le ferite riportate: sulle gambe, sull'addome. Ma secondo i sanitari, intervenuti sul posto, potrebbe trattarsi anche di ferite autoinferte con un coltello, rinvenuto all'interno della stanza.

Le indagini in corso: cosa è successo

La modella poi è stata trasferita, ancora in stato confusionale all'ospedale San Giovanni. Nel frattempo continuano le indagini: non è ancora chiaro cosa possa essere accaduto in quella stanza di B&B. La ragazza potrebbe essersi ferita volontariamente o essere rimasta vittima di un incidente. Ad ogni modo, almeno per il momento, sembra essere esclusa la responsabilità di terze persone.